Los tentáculos de la mafia de Albania en territorio colombiano

Haber cruzado el océano Atlántico hasta el otro lado del mundo, arriesgar el pellejo para supuestamente traficar junto a los principales carteles de la droga, y terminar sin vida en una acera de Colombia, con varios agujeros de bala en el cuerpo. Ese fue el destino que, según la investigación preliminar de las autoridades, tuvo el ciudadano albanés Artur Tushi, asesinado por sicarios el pasado 5 de octubre en una vía pública de El Poblado, en el suroriente de Medellín.
Al revisarle los documentos, encontraron que tenía cédula ecuatoriana y residencia permanente en ese país. Un mes antes, Interpol arrestó en Bogotá al colombiano Samir Rosales Rodríguez, alias “el Químico”, obedeciendo a una Circular Roja solicitada por la Fiscalía de Albania.
El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, declaró el 3 de septiembre que el detenido era “señalado de ser el enlace de las mafias albanesas con presencia en Suramérica. Rosales coordinaba y supervisaba la logística de múltiples cargamentos de cocaína procedentes del Pacífico colombiano, ocultos principalmente en fertilizantes orgánicos, con destino final Albania”.
Aún no se ha esclarecido si hay alguna relación entre esa captura y el asesinato de Artur Tushi, quienes al parecer trabajaban para la misma organización clandestina, pero a los investigadores les llama la atención esa coincidencia. Por lo pronto, ha quedado en evidencia la febril actividad narcotraficante que los albaneses están liderando en nuestro país. ¿A qué se debe su inusitada presencia?