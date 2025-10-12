Finalizaron los trabajos de modernización en la planta Manantiales, ¿qué falta para que regrese el agua al norte del Aburrá?

Debido a unos trabajos de modernización en la planta de potabilización Manantiales, en algunos barrios de Medellín y en los municipios de Bello, Copacabana y Girardota, se interrumpió el servicio de agua durante el fin de semana. Los trabajos en este lugar ya finalizaron.
Así lo informó Empresas Públicas de Medellín (EPM) a través de sus canales oficiales. “Hemos culminado satisfactoriamente todos los trabajos que habilitan la entrada en operación de la planta de tratamiento de manantiales. En este momento, damos paso al agua que nos va a alimentar todo el proceso”, anunció la entidad.