El mismo hombre en dos magnicidios: ‘El Viejo’ y su relación con los casos Luis Carlos Galán y Miguel Uribe

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, vuelve a aparecer en la escena de la violencia política en Colombia tras su reciente captura en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras, Meta. Aunque esta detención se centra en su presunta participación como intermediario entre los determinadores y el grupo que ejecutó el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 8 de agosto en el occidente de Bogotá, su historial lo conecta con uno de los episodios más emblemáticos de la historia criminal del país.
El hombre de 50 años no solo es señalado de haber coordinado la logística del atentado contra Uribe, sino que su nombre aparece en investigaciones que lo relacionan con el magnicidio de Luis Carlos Galán ocurrido en 1989.