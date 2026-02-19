Primicia | Capturaron en Medellín a alias Medio Labio, presunto lavador de dinero conectado con la mafia europea

En un operativo realizado en la ciudad de Medellín fue capturado un presunto narcotraficante que se había convertido en una obsesión para las policías de Colombia y Europa: Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio.

En la detención participaron la Guardia Civil de España, Europol y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), quienes coordinaron la detención del sospechoso este miércoles, cuando andaba acompañado de escoltas.

De acuerdo con el reporte policial del caso, conocido por EL COLOMBIANO, el indiciado fue detenido en cumplimiento de una orden de captura por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.

“Medio Labio” está en el radar de las autoridades desde principios del siglo XXI, debido a su relación de sangre con los hermanos Fredy y Daniel Rendón Herrera (“el Alemán y “don Mario”), cabecillas de los bloques Élmer Cárdenas y Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los cuales son primos suyos.

En su prontuario aparecen investigaciones por ser el presunto asesor financiero de esos comandantes de las AUC, así como de Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera (“los Mellizos”), líderes del frente Vencedores de Arauca y de la banda “los Nevados”.