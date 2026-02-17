Implicados en magnicidio de Miguel Uribe y “La Oficina Premium” estarían relacionados en asesinato de mexicano en Provenza, Medellín

Cuatro homicidios de extranjeros registrados en los últimos años en Medellín serían responsabilidad de la llamada “La Oficina Premium”, un grupo sicarial que estaría enfocado en asesinar a extranjeros de alto valor en la capital antioqueña y otras ciudades del país. Un albanés, un mexicano, un estadounidense y un canadiense fueron las víctimas, de acuerdo con las primeras pistas que tienen los investigadores del caso.
“Una fuente humana nos dio información sobre estos cuatro asesinatos de extranjeros”, señaló un investigador del caso que se le lleva a esta estructura, luego de la captura de nueve de sus señalados integrantes dentro de una vivienda del barrio Kennedy, comuna 7 (Robledo), en el noroccidente de Medellín.