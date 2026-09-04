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Capturan a francotirador que presuntamente iba a atentar en contra de De la Espriella

El detenido haría parte de las estructuras del ELN y su aprehensión se dio en Norte de Santander.

  • El presidente anunció en sus redes la captura de alias Firu o Firulais, presunto francotirador del ELN. Fotos: Colprensa y tomada de X @ABDELAESPRIELLA
    El presidente anunció en sus redes la captura de alias Firu o Firulais, presunto francotirador del ELN. Fotos: Colprensa y tomada de X @ABDELAESPRIELLA
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 15 minutos
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció en sus redes sociales la captura de alias Firu o Firulais, un presunto francotirador del ELN que habría participado en la planeación de un atentado en su contra.

Su captura se dio en Ocaña, Norte de Santander, con la intervención de la Dirección de Inteligencia de la Policía y la Dijin. Según el mandatario, ‘Firu’ fue designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra él.

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