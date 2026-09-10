Macabro hallazgo: Capturaron a hombre que llevaba cadáveres de una mujer y niña en un carro en la vía al Llano

El kilómetro 17+400 de la carretera Bogotá-Villavicencio no fue esta vez escenario de un accidente ni de un derrumbe. En ese punto de la vía al Llano, a la altura del sector de Chipaque, en Cundinamarca, un procedimiento de control vial dio paso a una escena criminal tras la interceptación de un carro que intentó esquivar a la fuerza pública.
El hecho se desencadenó en la madrugada de este jueves 10 de septiembre cuando uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte le hicieron la señal de pare al conductor de un carro. El sujeto hizo caso omiso a la orden y continuó la marcha con dirección a Villavicencio.
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La peligrosa y sospechosa maniobra del conductor provocó un seguimiento por parte de los agentes, quienes lograron cerrarle el paso e interceptarlo algunos kilómetros más adelante.