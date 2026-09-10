Macabro hallazgo: Capturaron a hombre que llevaba cadáveres de una mujer y niña en un carro en la vía al Llano

El kilómetro 17+400 de la carretera Bogotá-Villavicencio no fue esta vez escenario de un accidente ni de un derrumbe. En ese punto de la vía al Llano, a la altura del sector de Chipaque, en Cundinamarca, un procedimiento de control vial dio paso a una escena criminal tras la interceptación de un carro que intentó esquivar a la fuerza pública. El hecho se desencadenó en la madrugada de este jueves 10 de septiembre cuando uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte le hicieron la señal de pare al conductor de un carro. El sujeto hizo caso omiso a la orden y continuó la marcha con dirección a Villavicencio. Le puede interesar: Activación de campo minado dejó un muerto y dos heridos en Tibú, Norte de Santander La peligrosa y sospechosa maniobra del conductor provocó un seguimiento por parte de los agentes, quienes lograron cerrarle el paso e interceptarlo algunos kilómetros más adelante.

El descubrimiento en medio de la inspección: Cierre de la vía y diligencias judiciales

Al abordar el automóvil y verificar su interior, los efectivos de la policía hallaron dos personas sin vida. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó en la tarde de este jueves la situación y dio detalles de lo ocurrido en la zona. “Como ustedes lo han informado, anoche a las 8:40 fueron hallados los cuerpos de dos mujeres, entre ellas una menor de edad, al interior de un vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía Bogotá–Villavicencio, más exactamente a la altura del municipio de Chipaque”, afirmó el mandatario regional. Y agregó que “el capturado es el padre de la menor y esposo de la mujer víctima. El asesino responde al nombre de Donis David Fonseca, de 44 años, y es oriundo del departamento del Cesar, quien trabajaba como vigilante y había sido soldado profesional”, detalló el gobernador sobre el sujeto capturado.

Según las primeras versiones compartidas por Rey, apuntan a que estos homicidios ocurrieron el pasado 7 de septiembre en la localidad de Usme, y el conductor en ese momento parte hacia el departamento de Caldas, más exactamente en el municipio de La Dorada, y después se devuelve a tomar la vía al Llano. “La investigación avanzará a manos de la Fiscalía de Cundinamarca y esperamos medidas ejemplarizantes para este criminal”, concluyó el gobernador. Por otro lado, según el reporte informado por Noticias Caracol, las víctimas corresponderían a una menor de 10 años y a su madrastra. Sobre el operativo, el periodista Edwin Porras también detalló la secuencia de los acontecimientos.

Este sería el vehículo implicado. FOTO: Tomada de redes sociales / Cortesía

“Las autoridades, al parecer, persiguieron a un hombre que hizo caso omiso al paro de varios uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca. Al verificar, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de una mujer y una menor de edad”, contó. El procedimiento obligó a paralizar la circulación en el corredor vial. La Concesionaria Vial Andina (Coviandina) confirmó la medida restrictiva a través de sus canales oficiales y precisó que la interrupción obedeció a las tareas de los investigadores en el sitio.

“Autoridades reportan cierre total al tráfico en el K17+400 por labores de levantamiento de personas fallecidas en situación ajena a la operación vial”, informó la entidad en sus redes sociales a eso de las 10:00 p. m. de este miércoles 9 de septiembre. Al sitio acudió personal de la Unidad de Criminalística con el fin de adelantar la inspección técnica de la escena y ejecutar el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni las condiciones en las que fueron halladas dentro del vehículo.

Las investigaciones están en curso

Fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia trabajan en dos frentes prioritarios: establecer la identidad plena de la mujer y de la niña, así como esclarecer las circunstancias exactas de los decesos y determinar cuál era el destino final hacia el que se transportaban los restos. Por su parte, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI) confirmó a La FM que los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En dicha sede se realizarán los análisis anatomopatológicos y los procedimientos oficiales de rigor para dictaminar la causa precisa de la muerte de las dos mujeres. También le puede interesar: Nuevo director de DNI llega al cargo con amplio recorrido en Inteligencia y varias polémicas a cuestas, ¿cuáles son? Bloque de preguntas y respuestas