Al presunto asesino del policía que se opuso a un atraco en Manrique lo enviaron a la cárcel

Una de las personas que participó en el crimen contra el uniformado quedó herido en el sitio y fue detenido.

  • Iván Tabares Restrepo, de 44 años, fue asesinado el sábado en Medellín por sicarios que intentaron robarlo. FOTOS: Sindy Valle Castro y Cortesía Denuncias Antioquia.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

A la cárcel fue enviado Emmanuel Muñoz Saldarriaga, de 23 años, por ser el presunto responsable del homicidio de Iván Tabares Restrepo, un subintendente de la Policía, de 44 años.

Entérese: Subintendente de la Policía resultó muerto tras intento de atraco en Manrique

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado sábado 13 de diciembre cuando, Saldarriaga, quien iba como parrillero en una motocicleta, le disparó a Tabares, que iba en otra motocicleta, causándole la muerte.

Según trascendió, el hecho se presentó cuando el suboficial Tabares –quien ese día estaba de descanso– se movilizaba en su moto personal sobre la calle 76, en el barrio Manrique.

Al llegar a la carrera 41 fue abordado por otros dos sujetos, quienes se movilizaban en otra moto y los cuales al parecer le pretendían hurtar sus pertenencias.

El suboficial se resistió al hurto y desenfundó su arma. En ese instante se presentó un intercambio de disparos. El victimario salió corriendo detrás de la moto en la cual había llegado y metros más adelante fue recogido, dándose así a la fuga.

Tabares fue llevado de urgencia al Hospital San Vicente Fundación. Allí, pese a los esfuerzos del personal médico, murió a raíz de las graves heridas sufridas.

Puede leer: Condenaron al sobrino de la periodista María Victoria Correa por su asesinato en Envigado

Sin embargo, el caso tuvo un giro inesperado, pues momentos después al mismo centro asistencial llegó otro hombre, de entre 20 a 25 años, herido por arma de fuego.

Ante las sospechas, la Policía revisó videos de cámaras cercanas al lugar de los hechos y habría constatado que el hombre que aparecía registrado disparándole al Policía, sería el mismo herido cuando Tabares se defendió del hurto.

Por tal motivo, se procedió a capturar a este sospechoso, que enfrentará el proceso judicial desde la cárcel.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general William Castaño Ramos, lamentó el suceso, y comentó que la institución acompaña a la familia, amigos y compañeros del suboficial en este difícil momento.

