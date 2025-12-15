Al presunto asesino del policía que se opuso a un atraco en Manrique lo enviaron a la cárcel

A la cárcel fue enviado Emmanuel Muñoz Saldarriaga, de 23 años, por ser el presunto responsable del homicidio de Iván Tabares Restrepo, un subintendente de la Policía, de 44 años.

Entérese: Subintendente de la Policía resultó muerto tras intento de atraco en Manrique

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado sábado 13 de diciembre cuando, Saldarriaga, quien iba como parrillero en una motocicleta, le disparó a Tabares, que iba en otra motocicleta, causándole la muerte.

Según trascendió, el hecho se presentó cuando el suboficial Tabares –quien ese día estaba de descanso– se movilizaba en su moto personal sobre la calle 76, en el barrio Manrique.

Al llegar a la carrera 41 fue abordado por otros dos sujetos, quienes se movilizaban en otra moto y los cuales al parecer le pretendían hurtar sus pertenencias.