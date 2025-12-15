Subintendente de la Policía resultó muerto tras intento de atraco en Manrique

Un agente de la Policía Metropolitana fue asesinado en lo que sería un presunto caso de atraco, ocurrido al Nororiente de Medellín, según reseñaron las autoridades. De acuerdo a la información conocida, el hecho ocurrió el pasado sábado en el cruce de la calle 76 con la carrera 41 del barrio Manrique El Pomar. Allí fue atacado a tiros un hombre de 44 años identificado como el subintendente Iván Tabares Restrepo, quien resultó gravemente herido. Lea también: Concejal de Medellín denunció intento de hurto en reconocido sector del Centro Según trascendió, el hecho se presentó cuando el suboficial Tabares –quien ese día estaba de descanso– se movilizaba en su moto personal sobre la calle 76. Al llegar a la carrera 41 fue abordado por otros dos sujetos, quienes se movilizaban en otra moto y los cuales al parecer le pretendían hurtar sus pertenencias. El suboficial se resistió al hurto y desenfundó su arma. En ese instante se presentó un intercambio de disparos. El victimario salió corriendo detrás de la moto en la cual había llegado y metros más adelante fue recogido, dándose así a la fuga. Tabares fue llevado de urgencia al Hospital San Vicente Fundación. Allí, pese a los esfuerzos del personal médico, murió a raíz de las graves heridas sufridas. Sin embargo, el caso tuvo un giro inesperado, pues momentos después al mismo centro asistencial llegó otro hombre, de entre 20 a 25 años, herido por arma de fuego. Ante las sospechas, la Policía revisó videos de cámaras cercanas al lugar de los hechos y habría constatado que el hombre que aparecía registrado disparándole al Policía, sería el mismo herido cuando Tabares se defendió del hurto. Por tal motivo, se procedió a capturar a este sospechoso, quien luego de que reciba el alta médica será presentado ante la justicia. Del subintendente Tabares se ha sabido que era un uniformado con 21 años de servicio, de los cuales casi 20 estuvo en el grupo de Protección de Infancia y Adolescencia. Lea también: Maleta abandonada generó pánico en la Loma de los Bernal, en Medellín El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general William Castaño Ramos, lamentó el suceso, y comentó que la institución acompaña a la familia, amigos y compañeros del suboficial en este difícil momento. También reseñó que la Policía Metropolitana ha desplegado sus capacidades operativas, pero también de inteligencia y análisis para dar con los responsables del asesinato del uniformado. Bloque de preguntas y respuestas