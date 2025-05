Ancelotti confirma la fecha de llegada al banco de la Selección Brasil; un día después de que termine la Liga

“La CBF saca este comunicado porque desde el día 26 soy entrenador de Brasil. El Madrid sacará el comunicado cuando quiera, no hay ningún tipo de problema”, dijo Ancelotti antes de subrayar que lo que ha hablado con el club blanco “es absolutamente personal”.

“El fútbol, como la vida, son aventuras que empiezan y acaban. Siempre he tenido en cuenta que esto iba a acabar. Lo he pasado muy bien, todos lo han pasado muy bien creo, pero en todo en la vida hay un momento que se acaba”, señaló.

Le puede interesar: Xabi Alonso se despide del Bayer Leverkusen y crece la expectativa por su posible llegada al Real Madrid

“Mi seriedad y mi profesionalidad me piden acabar bien aquí y, a partir del día 26, hablaré de mi nuevo desafío. Nunca he tenido un problema con el club y nunca lo voy a tener”, agregó.

Ante las críticas de la prensa por la actitud del vestuario, Ancelotti aseveró que no faltó “látigo” y que no se arrepiente de ninguna decisión.

“Lo he pasado fantásticamente aquí y quiero seguir así los últimos 15 días que me quedan aquí. He sacado lo máximo que podía de mí mismo y los títulos hablan”, insistió.