Carlos Alcaraz remontó en Tokio y se clasificó, por segundo año consecutivo, a la final del ATP 500 de la capital japonesa

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó para la final del torneo ATP 500 de Tokio, del que es el vigente campeón, tras remontar a su compatriota Jaume Munar.

Alcaraz buscará el título 27 de su carrera ante el vencedor de la segunda semifinal, que enfrentará este lunes al monegasco Valentin Vacherot y al checo Jiri Lehecka.

Carlos venció a Munar con parciales de 5-7, 6-3 y 6-1, remontando un marcador que, en el primer set, sorprendió a todos.

La victoria y la clasificación para la final no debe esconder la irregularidad de un Alcaraz, al que le costó casi dos sets entrar en el ritmo del partido, algo que frente a un rival de mayor entidad le puede costar el triunfo.

Es cierto que el partido pudo haber durado mucho menos de las dos horas y media que duró, ya que Alcaraz se colocó por delante en el primer set tras romper el servicio de Munar en el séptimo juego y colocarse con 5-3 a favor, pero a partir de ese momento desapareció de la pista y permitió la reacción de un Munar que sumó cuatro juegos seguidos para ganar el primer parcial.

A Alcaraz le costó encontrar el ritmo de juego adecuado, sobre todo al no funcionarle su servicio como es habitual, una desventaja frente a un rival tan luchador como Munar.

Pero el mallorquín comenzó a flaquear físicamente a medida que avanzó el segundo set, que perdió por 6-3 y prácticamente desapareció en el tercero, donde Alcaraz se impuso por 6-1.

El ex N.1 mundial, que esta temporada se perdió más de cuatro meses por una lesión en la muñeca y reapareció en el pasado US Open a finales de agosto, ya había dado señales de flaqueza en sus partidos anteriores, como en su debut en la capital japonesa frente al estadounidense Alex Michelsen.

“No sé lo que pasó en el primer set. Tengo la sensación de que sufro en cada primer set”, admitió Alcaraz tras el partido.

“Pero estoy contento de la manera como consigo volver al partido cada vez”, añadió un Alcaraz que intentó “sobrevivir” hasta tomar la iniciativa a partir del segundo set: “Logré dos breaks que me ayudaron a ganar un poco de confianza y jugar de manera más agresiva”.

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