El bolsonarismo gana poder en Brasil: el partido controlará más de un tercio del Senado que podría amnistiar a Jair

Lula y Flávio Bolsonaro definirán la presidencia de Brasil en un balotaje, pero otra batalla ya quedó resuelta este domingo: las urnas dejaron un Congreso de mayoría conservadora y favorable a conceder una amnistía al expresidente Jair Bolsonaro, preso por golpismo.
El Partido Liberal (PL), formación de ultraderecha liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, se consolidó como la mayor fuerza del Senado de Brasil tras las elecciones legislativas de este domingo. El partido prácticamente duplicó su bancada y pasará de 15 a 28 escaños a partir de 2027.
El resultado le da al PL un peso decisivo en la Cámara Alta, especialmente de cara al próximo Gobierno, que será definido en segunda vuelta entre el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro, hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.
Ninguno de los dos candidatos consiguió superar el 50 % de los votos en la primera vuelta. Bolsonaro obtuvo el 47,1%, mientras que Lula alcanzó el 45,1%, por lo que la Presidencia de Brasil se definirá en el balotaje del próximo 25 de octubre.
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