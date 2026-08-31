Carlos Alcaraz inició la defensa de su título del Abierto de Estados Unidos con un convincente triunfo ante el ruso Roman Safiullin, en su muy esperado primer partido individual en más de cuatro meses.

Alcaraz, tercero del ranking mundial, superó a Safiullin (99º) por 6-4, 6-4 y 6-4 en dos horas y 22 minutos de partido en la pista central de Nueva York.

La estrella española, de 23 años, dejó buenas sensaciones físicas y algunos brillantes golpes, después de 139 días parado por una lesión en la muñeca derecha.

“Estoy muy contento con el nivel con el que jugué mi primer partido oficial en más de cuatro meses”, dijo tras la victoria. “Estoy orgulloso pero necesito más partidos, meterme otra vez en el ritmo de los torneos y estoy seguro de que iré mejorando”.

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Tras dolorosas ausencias en Roland Garros y Wimbledon, Alcaraz estaba hambriento por retomar su sensacional racha de partidos ganados en torneos de Grand Slam, que alcanza ahora los 15.

Con ella triunfó el año pasado en Nueva York y en febrero en el Abierto de Australia, erigiéndose en el tenista más joven en poseer los cuatro títulos grandes.

El murciano asumió los riesgos de volver en un torneo Grand Slam, con las exigencias de jugar al mejor de cinco sets, aspirando a ser el primer campeón en repetir triunfo en el US Open desde los cinco títulos seguidos de Roger Federer entre 2004 y 2008.

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“De lo más orgulloso de lo que estoy es que mentalmente fui capaz de lidiar con los nervios, las dudas en mi cabeza e ir para adelante”, explicó.

Había algunas dudas antes del partido, no voy a mentir. Si iba a aguantar un partido a cinco sets, no lo sé”, señaló. “Pero traté de olvidar todo, disfrutar y hacer las cosas que tenía que hacer. Pensé en dejarme ir y ver qué pasaba en el partido y salió muy bien”.

Si la muñeca resiste y las piernas no resienten la inactividad, Alcaraz es claro aspirante al triunfo ante la baja por lesión de Jannik Sinner, número uno mundial, y la eliminación de Novak Djokovic en su debut.