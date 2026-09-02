Murió Carlos Horacio “El Loco” Salinas, el recordado número 10 que dejó huella en Medellín y Boca Juniors

Salinas fue un número 10 de los de antes: temperamental, aguerrido, con personalidad y capacidad para llegar al gol. No era de los que se escondían en los momentos difíciles. Por el contrario, su carácter lo convirtió en un futbolista particular, capaz de ganarse el reconocimiento de los aficionados y también de protagonizar episodios polémicos dentro de la cancha.

A los 70 años falleció Carlos Horacio “El Loco” Salinas, uno de los mediocampistas argentinos que dejó una huella especial en el fútbol sudamericano y que también pasó por Independiente Medellín. El club Boca Juniors, donde protagonizó algunos de los capítulos más importantes de su carrera, confirmó la noticia de su muerte.

Su historia comenzó el 20 de febrero de 1956 en San Miguel de Tucumán, Argentina. Creció en el barrio Ciudadela, muy cerca del estadio de San Martín, y fue el menor de siete hermanos de una familia humilde. Desde allí comenzó un camino que lo llevaría a jugar en algunos de los clubes más importantes de Argentina, Colombia y Perú.

De River Plate a Boca Juniors

En 1973, cuando apenas daba sus primeros pasos en el fútbol profesional, Salinas participó en un amistoso de la denominada Selección Fantasma, un equipo que se preparaba para disputar un partido de Eliminatorias frente a Bolivia en La Paz. Su actuación llamó la atención y River Plate y San Lorenzo le enviaron telegramas para que se probara.

Finalmente, se incorporó a River Plate y debutó en Primera División en 1974. Su permanencia en el conjunto de Núñez fue breve, pero alcanzó a integrar el plantel que en el Campeonato Metropolitano de 1975 terminó con una sequía de 18 años sin títulos.

Después pasó a Chacarita Juniors, donde jugó entre 1976 y 1977. Allí terminó de llamar la atención de Carlos Lorenzo, quien lo pidió para Boca Juniors a comienzos de 1978.

Con el Xeneize disputó 83 partidos oficiales y marcó 13 goles hasta 1980. Pero más allá de las estadísticas, Salinas quedó asociado a una de las épocas más exitosas de la historia internacional de Boca.

En la Copa Libertadores de 1978 tuvo una participación decisiva en la semifinal ante River Plate. Boca se impuso 2-0 y avanzó a la final, en la que posteriormente derrotó al Deportivo Cali para quedarse con el título continental.

Pero lo mejor todavía estaba por venir.

El 1 de agosto de 1978, Boca disputó en Karlsruhe, Alemania, el partido de vuelta de la final de la Copa Intercontinental frente al Borussia Mönchengladbach. Después del 2-2 de la ida en La Bombonera, el conjunto argentino se impuso 3-0 como visitante.

Darío Felman y Ernesto Mastrángelo marcaron los primeros dos goles. El tercero fue de Salinas, quien protagonizó una de las acciones más recordadas de su carrera: avanzó entre los defensores alemanes y definió con un remate cruzado ante el arquero Wolfgang Kneib.

Aquel gol lo convirtió en protagonista de una de las grandes conquistas internacionales de Boca.

El carácter que le dio el apodo de “El Loco”

Su personalidad también le generó problemas. Uno de los episodios más recordados ocurrió en un partido frente a Huracán, que terminó 1-1, por la primera fecha del Campeonato Nacional.

Salinas fue expulsado por el árbitro Abel Gnecco y reaccionó de manera desmedida: tomó al juez del cuello y terminó recibiendo una durísima sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA.

El castigo fue de 25 partidos de suspensión, lo que significó aproximadamente seis meses alejado de las canchas.

Aquel episodio terminó reforzando el apodo que lo acompañó durante buena parte de su vida deportiva: “El Loco”.

Su paso por Independiente Medellín

Después de su exitoso ciclo en Boca, Salinas también llevó su fútbol a Colombia. En 1982 y 1985 vistió la camiseta de Independiente Medellín, convirtiéndose en uno de los recordados números 10 que pasaron por el conjunto antioqueño.

Su estilo encajaba con el fútbol de la época. Era un mediocampista con talento, pero también con temperamento; un jugador que no arrugaba, que buscaba participar en el juego ofensivo y que tenía llegada al área rival.

En Colombia también defendió los colores del Deportivo Pereira, antes de regresar al fútbol argentino para jugar en Alumni de Villa María y Racing de Córdoba durante la temporada 1985-1986.

Su último club fue Deportivo Junín de Perú, en 1987. Tenía apenas 31 años cuando decidió ponerle punto final a su carrera profesional.

Una vida marcada también por los problemas fuera de la cancha

Después del retiro, Salinas volvió a ser noticia, aunque esta vez por razones muy diferentes al fútbol. Fue encarcelado durante algunos meses por una causa relacionada con tenencia de drogas y una acusación por comercialización.

Tiempo después recordó aquel episodio y explicó que había terminado relacionándose con personas que lo llevaron por un camino equivocado.

“Me empecé a encontrar con gente que no correspondía, que me llevó por un mal camino. Te empiezan a meter en jodas en las que uno no tiene nada que ver y la pasé mal”, reconoció.

Salinas estuvo entre tres y cuatro meses detenido en la cárcel de Devoto. Según contó, la investigación comenzó después de que la Policía siguiera a una persona que se encontraba con él en una fiesta y encontrara drogas en un departamento.