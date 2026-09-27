“Vea pues, esta atrevida”: la directora del ICBF se sale del guion de comunicación del gobierno de De la Espriella

Desde que asumió la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carolina Restrepo Cañavera ha convertido su cuenta de X en uno de sus principales espacios de pronunciamiento. Allí comunica decisiones de la entidad, pero también responde a críticos, confronta a usuarios, fija posiciones sobre asuntos sensibles y participa en discusiones que trascienden al ICBF. Ese estilo contrasta con la estrategia anunciada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, que decidió centralizar las posiciones oficiales en la figura de un vocero. Como resultado de esa comunicación, es difícil separar a la funcionaria que habla en nombre de una entidad pública y la persona que responde desde una cuenta personal a una discusión en redes. Esa frontera ha quedado expuesta varias veces desde su llegada al ICBF y volvió a hacerse visible esta semana, después de un intercambio con Hanwen Zhang, activista y doctora en Ciencias-Estadística que cuestionó una de las recientes posiciones de Restrepo sobre el concepto de familia.

“Cualquiera que fuera su misión en Colombia, considérese cumplida. A estas alturas, se la ve completamente agotada. Ya no hay nada más que sacarle. Es hora de seguir adelante. Siguiente”, respondió Restrepo al cuestionamiento.

Ante otro comentario, Restrepo escribió: "¿En serio? ¿Esto es lo menos peor?” y, posteriormente, respondió simplemente: “Supérelo”. Zhang anunció después que había radicado un derecho de petición ante el ICBF en el que pidió una retractación pública y sostuvo que la referencia a una supuesta “misión” en Colombia podía generar hostigamiento y estigmatización. En sus primeras semanas al frente del ICBF, Restrepo ha utilizado X para responder a cuestionamientos sobre contratación, manejo de recursos y decisiones administrativas, con un lenguaje que en ocasiones se aparta del registro habitual de una comunicación institucional. En una de esas discusiones, dirigida a un usuario identificado como investigador académico, escribió: “Don Camilo, ya que se presenta como ‘investigador académico’, le sugiero empezar por un cursito de inglés”.

Después explicó que no estaba obligada a publicar en X cada elemento de las investigaciones que adelantara la entidad. “Yo no tengo que contar en X cada hallazgo, cada prueba ni cada actuación que se adelante. Las denuncias se presentan ante las autoridades competentes, con soportes, no para satisfacer la curiosidad de las redes sociales”, señaló.

En otra respuesta insistió sobre el mismo asunto, pero con una fórmula distinta: “Las pruebas se entregarán a los organismos competentes. Los recursos públicos se cuidan, y las investigaciones no son una serie por capítulos para entretener las redes sociales. Duerma tranquila con su colchón y sus lavaplatos. Nosotros seguimos trabajando”. Ese patrón también aparece cuando se refiere a la administración de los recursos del Instituto. Ante una exigencia para destinar dinero a una necesidad determinada, respondió: “Porque usted dice que existe una necesidad, yo no voy a girar un solo peso. Yo voy a verificar que la necesidad existe, que esté plenamente justificada y que quien pretenda ejecutar esos recursos sea idóneo”. El contenido de fondo de varias de estas respuestas puede ser visto como parte de las funciones de vigilancia, control y administración que corresponden a la dirección del ICBF. De hecho, la propia entidad ha divulgado decisiones de Restrepo relacionadas con actuaciones contractuales y administrativas, y ha recogido declaraciones suyas sobre la protección de los recursos destinados a la niñez. Lo que cambia es la forma y, sobre todo, el escenario elegido para comunicarlo. Sin embargo, el asunto principal que ha llevado a Restrepo a las discusiones públicas es su concepción de familia. En un texto extenso publicado en redes, defendió la idea de que “la familia es una” y cuestionó la necesidad de establecer categorías sobre las distintas formas de conformarla. “Puede ser papá y mamá, puede ser una mamá, puede ser un papá, pueden ser dos mamás o dos papás, pueden ser los abuelos, los tíos o alguien que un día decidió asumir la responsabilidad de cuidar a otro ser humano”, escribió. La directora también afirmó: “Tengo una convicción profundamente liberal: mi manera de vivir no me da derecho a determinar cómo deben vivir los demás”.

Y llevó esa posición al terreno de las políticas de infancia: “El Estado no está para elegir familias favoritas, está para protegerlas. Todas. Mucho más cuando hablamos de niñez y adolescencia”. Es una postura que trasciende la explicación de una decisión administrativa concreta y entra en el terreno de los principios desde los cuales una funcionaria interpreta uno de los conceptos centrales de la entidad que dirige. Incluso aparecen intercambios de carácter más informal, como cuando respondió: “Vea pues está atrevida que me manda a dormir cuando lo da la gana? ¿Dónde están mis derechos de la tercera edad?”. El asunto adquiere una dimensión distinta al contrastarlo con la política de comunicaciones anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella. En julio, antes de la posesión, el equipo de De la Espriella anunció a Miller Soto Solano y Carolina Gómez Sánchez (quien, tras cuestionamientos, declinó la designación) como voceros oficiales. El Gobierno entrante estableció que las actividades, anuncios y posiciones oficiales del presidente, los ministros designados y el equipo de Gobierno serían divulgados exclusivamente a través de la Oficina de Vocería Oficial y la Oficina de Prensa. La estrategia, que ya está en marcha en cabeza de Soto Solano, pretende centralizar la información y garantizar que los mensajes oficiales lleguen por canales institucionales de manera “oportuna, precisa” y “coherente”. Restrepo, en cambio, mantiene una presencia personal activa en X y allí responde directamente a ciudadanos, críticos y figuras públicas, incluso cuando las discusiones se relacionan con asuntos propios del Instituto. Eso no significa que cada publicación de la directora del ICBF constituya un pronunciamiento oficial del Gobierno. Tampoco que la estrategia de vocería impida a los funcionarios utilizar sus cuentas personales. La tensión está en otra parte, en lo que ocurre cuando una cuenta personal se convierte, por la posición de quien la administra, en uno de los lugares más visibles para conocer las decisiones, argumentos y reacciones de una entidad pública.