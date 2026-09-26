Exclusivo | De la guerrilla a la central de espías: los cinco desastres que los exM-19 le dejaron a la DNI

Los exguerrilleros del M-19 que administraron la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante la presidencia de Gustavo Petro dejaron tal desastre en los procesos de selección, el manejo de las fuentes, la relación con las agencias homólogas y las misiones internacionales, que el gobierno de Abelardo de la Espriella tiene enfrente uno de los retos institucionales más grandes de su mandato.
Así lo confirmaron a EL COLOMBIANO miembros y exintegrantes de la DNI, que hablaron bajo la reserva de identidad. En sus palabras, el petrismo transformó a la agencia en un fortín burocrático para contratar gente del movimiento político, sin experiencia alguna en el oficio de la inteligencia.
Explicaron que durante el cuatrienio anterior, la entidad encargada de la inteligencia estratégica del Estado acabó convertida en una suerte de policía gubernamental, dedicada a blindar la popularidad de Petro y sus cuestionadas agendas políticas, como la de la “paz total”, abandonando las tareas esenciales para la protección de la Nación, sus habitantes y bienes.