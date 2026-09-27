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Ecopetrol volverá a explorar con fracking y proyectos costa afuera: “Las reservas hay que encontrarlas dondequiera que estén”

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el objetivo es que la compañía vuelva a crecer a partir de la exploración y el inicio de nuevos negocios rentables.

  • Presidente Abelardo de la Espriella y Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol. FOTO: PRESIDENCIA

    Presidente Abelardo de la Espriella y Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol. FOTO: PRESIDENCIA

Colprensa
Diario La República
hace 3 horas
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Tras cuatro años en que las utilidades se fueron a la baja y se bajó el ritmo en los proyectos de exploración, Ecopetrol retomará la búsqueda de petróleo y gas con proyectos convencionales y no convencionales, incluido el fracking; además de que mantendrá la exploración de yacimientos costa afuera. Así lo anunció Joaquín Gutiérrez Caballero en su acto de posesión como presidente de la estatal petrolera.

En el marco de la ceremonia, realizada en la Quinta de San Pedro Alejandrino de Santa Marta, Gutiérrez explicó que la estrategia tendrá varios frentes, debido a que “avanzaremos en proyectos convencionales y no convencionales. Implementaremos fracking responsable y continuaremos explorando yacimientos offshore”. También recalcó que la actividad exploratoria y la incorporación de reservas serán los primeros retos que abordará.

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El anuncio va en línea con lo que planteó el presidente Abelardo de la Espriella, quien asistió a la posesión y reiteró que su Gobierno volverá a suscribir contratos de exploración a diferencia del anterior, que no firmó nuevos. “Mi gobierno rehabilita plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos, incluido el fracking (...) con absolutamente todos los criterios de responsabilidad ambiental”, dijo el mandatario.

De la Espriella agregó que, desde ahora, la petrolera volverá a buscar hidrocarburos y a desarrollar nuevas fuentes de energía. “Colombia, a partir de hoy, empieza a buscar petróleo y gas. Ecopetrol vuelve a identificar y desarrollar nuevas fuentes de energía. No vamos a renunciar a ello. Lo hará con rigor técnico, con absoluta responsabilidad ambiental y con las mejores tecnologías disponibles en el mundo para esos efectos”, sostuvo.

Para el mandatario, el objetivo es que la compañía vuelva a crecer a partir de la exploración, la suscripción de contratos de exploración y el inicio de nuevos negocios rentables. “Sobre todo, la gente quiere volver a sentirse orgullosa de su empresa”, afirmó De la Espriella, quien insistió en que cualquier decisión en esa materia se tomará “con estudios, con responsabilidad y con el lenguaje del amor, que son los números”.

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Por su parte, Gutiérrez advirtió que la urgencia está en el nivel de las reservas, teniendo en cuenta que “el país enfrenta un horizonte energético estrecho, con reservas irrisorias de tan solo 7,4 años en petróleo y 5,9 años en gas. Nuestro legado será dejar a Ecopetrol con reservas para décadas y asegurarle a Colombia la soberanía energética. Ningún apagón oscurecerá nuestra patria”.

Asimismo, el jefe de Estado enfatizó que, al cierre de 2025, Ecopetrol contaba con 944 millones de barriles equivalentes de reservas probadas y una vida media de 7,8 años, que en el caso del gas baja a 6,3 años. “Las reservas hay que encontrarlas dondequiera que estén. Esas cifras obligan a actuar, porque un país que renuncia torpemente a buscar su recurso termina indefectiblemente obligado a comprárselos a otro país”, aclaró De la Espriella.

Para el mandatario, esa situación es consecuencia de la política energética del cuatrienio anterior, al que acusó de imponer “una visión ideológica perversa que confundió transición energética con renuncia y que le cerró la puerta a nuevos contratos de exploración”. Según dijo De la Espriella, frenar la búsqueda de hidrocarburos dejó al país expuesto a importar energía que podía producir y comprometió su capacidad de abastecerse con recursos propios. “El petróleo y el gas que se extraen hoy no se reemplazan con discursos, necesitamos más”.

“Eso no es transición energética, sino dependencia energética, que es lo que ninguna política de este gobierno va a aceptar”, agregó De la Espriella, quien advirtió que esa dependencia termina siendo también económica y estratégica.

Parte de la apuesta estará en el Caribe. De acuerdo con Gutiérrez, el desarrollo de Sirius, el hallazgo de gas costa afuera que Ecopetrol adelanta con Petrobras y de otros yacimientos marinos será clave para el abastecimiento del país. “Así como Santa Marta ha sido cuna de historia y de mar, será también cuna de futuro. Con Sirius y demás yacimientos costa afuera vamos a iluminar no solo el futuro de los samarios, sino el futuro de la soberanía energética en Colombia”, indicó.

En línea con ese punto, el presidente de la estatal anunció que la empresa abrirá una sede alterna en Barranquilla, con el objetivo de que Ecopetrol vaya desde la Costa irrigando a todo el país. “Barranquilla tendrá una nueva sede alterna: será un abrazo entre el río y el mar que acerca la energía del país a quienes la sueñan desde la orilla”, afirmó Gutiérrez.

El directivo señaló que buscará además acercamientos con Washington para ampliar el acceso a negocios en el exterior y pactar alianzas con el Gobierno de Estados Unidos “para ser incluidos entre los países con condiciones favorables para hacer negocios, abriendo puertas que nos permitan aumentar las reservas de petróleo y gas”.

Frente a la transición energética, De la Espriella reconoció que el sector está cambiando y que Ecopetrol debe adaptarse, aspecto sobre el que aclaró que no puede hacerse a costa de las finanzas de la compañía. “La transición energética tiene que hacerse desde la fortaleza de Ecopetrol, no desde su desmantelamiento como venían haciéndolo. Debe construirse esa fortaleza sobre una compañía rentable, técnicamente sólida y capaz de financiar su propio futuro”, dijo.

Por eso, el mandatario señaló que la petrolera tendrá dos misiones: preservar el negocio de hidrocarburos, reemplazar reservas, garantizar el abastecimiento y aprovechar los recursos del país; e identificar nuevas fuentes de energía y desarrollar negocios rentables. “No es aceptable invertir para satisfacer una determinada visión ideológica, porque los gobiernos pasan, los funcionarios pasan, pero Ecopetrol, la compañía más importante de Colombia, estará ahí”, afirmó De la Espriella.

Además de la exploración, Gutiérrez enumeró otros frentes de su gestión, entre los que están el abastecimiento de gas, el fortalecimiento del negocio de hidrocarburos en todas sus líneas y la confiabilidad del sistema energético ante fenómenos climáticos.

En cuanto a los líos judiciales que dejó el anterior presidente de Ecopetrol, el directivo afirmó que asume “la dirección de la empresa más importante de la República en un momento de crisis, un punto de inflexión donde no caben ni las medias tintas ni la vacilación”. Además, añadió que llega a representar una nueva política pública que encarna lo que votaron los colombianos y que nació de lo que describió como “una revolución ciudadana que hizo historia”.

Para sacar adelante esa agenda, el nuevo presidente de la estatal indicó que buscará fortalecer la coordinación con el sector público y privado porque “mi gran obsesión será articular a Ecopetrol, sus filiales, los generadores, los ministerios, entidades gubernamentales, socios privados, autoridades territoriales, comunidades étnicas y reguladores para sentarlos en una misma mesa”.

“Llegó la hora de volver a empezar, de hacer el milagro de la patria milagro, de construir acuerdos entre actores con intereses, competencias y perspectivas diferentes, sin perder de vista el interés empresarial y la sostenibilidad de Ecopetrol”, añadió Gutiérrez.

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De otro lado, Gutiérrez recalcó que este es el renacer de la estatal que está a punto de volver “a ver la luz al final del túnel”. Según dijo, esta nueva fase tendrá en cuenta la articulación de todos los actores para “llevar el mayor beneficio a cada colombiano en cada rincón de la geografía y conseguir que Ecopetrol renazca para cumplir con su verdadera misión: ser el motor de desarrollo de la patria”.

A su turno, De la Espriella recordó que Ecopetrol, creada en 1951, ha acompañado el desarrollo industrial y energético del país; por lo que advirtió que una mala decisión en la compañía puede afectar las finanzas públicas, el abastecimiento de energía y la industria. Por eso, le pidió a Gutiérrez proteger los recursos de la empresa “con el mismo cuidado con el que has protegido siempre los tuyos”, sin olvidar que “son recursos del pueblo colombiano”.

Sobre el manejo de la petrolera, ambos coincidieron en que no debe responder a intereses partidistas. “Volveremos a recuperar la joya de la corona, que no es de los políticos, sino de todos los colombianos”, afirmó Gutiérrez, a quien respaldó De la Espriella al destacar que “Ecopetrol no le pertenece al presidente de la república, tampoco al Gobierno y, muchísimo menos, a un partido político. Es patrimonio de sus accionistas, de sus trabajadores y, ante todo, del pueblo colombiano”.

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