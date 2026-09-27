¿Le duelen las articulaciones?Según la ciencia, esta es la causa

A primera vista, parece difícil entender por qué la selección natural ha favorecido una condición que hace a los seres humanos mucho más propensos al desgaste de las articulaciones y la columna vertebral que otros grandes simios. En comparación con los chimpancés, los seres humanos son más susceptibles a padecer afecciones como la osteoartritis, una de las principales causas de discapacidad y de disminución de la calidad de vida, que afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo.

Mediante el estudio de células híbridas de humano y chimpancé y técnicas genómicas avanzadas, el equipo ha revelado que las articulaciones humanas sufrieron un cambio evolutivo drástico que las hizo más elásticas, pero también más propensas a padecer enfermedades esqueléticas.

Mientras que los seres humanos suelen padecer enfermedades articulares crónicas, los chimpancés y los gorilas casi nunca las padecen. En un estudio publicado hoy en la revista Nature, un equipo internacional de investigadores en el que participa el Instituto de Biología Evolutiva (IBE, CSIC-UPF), revela que el dolor articular podría ser el precio oculto que pagamos por los rasgos que nos hacen humanos.

“Este cambio evolutivo drástico hizo que nuestras articulaciones fueran menos eficaces a la hora de absorber los impactos y nos expuso a enfermedades esqueléticas —como la osteoartritis, la degeneración de los discos vertebrales y las hernias discales—, que son poco frecuentes en otros grandes simios, incluidos aquellos que alcanzan una edad avanzada”, explica Fumitaka Inoue, de la Universidad de Kioto, coautora de la investigación.

“Un cambio en las articulaciones, junto con huesos delgados y piernas largas, pudo haber favorecido la evolución humana hacia una postura erguida”, revela Tomàs Marquès-Bonet, investigador principal del IBE (CSIC-UPF) y catedrático e investigador ICREA en la Universidad Pompeu Fabra. “Ahora conocemos los detalles genéticos que subyacen a uno de los rasgos más particulares que nos hace humanos”, explica.

Para llevar a cabo un análisis genético en profundidad, el equipo elaboró el primer atlas exhaustivo de las características reguladoras genómicas que distinguen al esqueleto humano del de nuestros parientes vivos más cercanos. El atlas reveló una diferencia destacada: en los seres humanos, el cartílago es menos denso porque todo un grupo de genes responsables de producir glicosaminoglicanos (GAG) es menos activo que en otros grandes simios.

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“El atlas reveló que las muestras de cartílago humano contienen solo alrededor de un tercio del material de GAG en comparación con las de los chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos”, añade Marquès-Bonet. Sin una cantidad abundante de GAG, el cartílago es más delgado, menos elástico y menos capaz de amortiguar las fuerzas generadas por el movimiento cotidiano. Los huesos comienzan a rozarse entre sí, lo que allana el camino para la osteoartritis.

Según los investigadores, las moléculas de GAG en sí mismas no han cambiado realmente durante la evolución humana; pero sí ha cambiado es la cantidad que producimos. Así, el hecho de tener un volumen de GAG mucho mayor explica por qué otros grandes simios no suelen desarrollar osteoartritis u otros trastornos articulares, y apenas muestran signos de enfermedad esquelética incluso al envejecer, a menos que su cartílago sufra daños graves a causa de un traumatismo.

“Los seres humanos, en comparación, nacemos con mucho menos cartílago, lo que significa que somos menos eficaces a la hora de amortiguar las articulaciones”, señala Inoue. “Dado que el cartílago casi no tiene capacidad de regeneración, décadas de uso erosionan gradualmente esta reserva ya de por sí limitada, lo que hace que las enfermedades articulares sean mucho más probables en etapas posteriores de la vida”.

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