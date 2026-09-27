¿Le duelen las articulaciones?Según la ciencia, esta es la causa

Mientras que los seres humanos suelen padecer enfermedades articulares crónicas, los chimpancés y los gorilas casi nunca las padecen. En un estudio publicado hoy en la revista Nature, un equipo internacional de investigadores en el que participa el Instituto de Biología Evolutiva (IBE, CSIC-UPF), revela que el dolor articular podría ser el precio oculto que pagamos por los rasgos que nos hacen humanos.
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Mediante el estudio de células híbridas de humano y chimpancé y técnicas genómicas avanzadas, el equipo ha revelado que las articulaciones humanas sufrieron un cambio evolutivo drástico que las hizo más elásticas, pero también más propensas a padecer enfermedades esqueléticas.
A primera vista, parece difícil entender por qué la selección natural ha favorecido una condición que hace a los seres humanos mucho más propensos al desgaste de las articulaciones y la columna vertebral que otros grandes simios. En comparación con los chimpancés, los seres humanos son más susceptibles a padecer afecciones como la osteoartritis, una de las principales causas de discapacidad y de disminución de la calidad de vida, que afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo.