El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la combinación de fentanilo, midazolam y ketamina causó la muerte de Jennifer García Valencia, una mujer de 33 años que se hizo un tatuaje en su casa, en Bogotá, a mediados de agosto de este año.
En el informe de necropsia, el instituto clasificó la manera de muerte como “violenta en contexto de homicidio”.
El caso volvió a surgir esta semana, cuando el concejal de Bogotá Jairo Avellaneda denunció que, más de un mes después, la persona señalada de aplicarle los medicamentos sigue en libertad. Además de exigirle celeridad a la Fiscalía.