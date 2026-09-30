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Cayó en Antioquia mujer buscada en Estados Unidos: investigan presuntos vínculos financieros con el Clan del Golfo

Las autoridades también buscan reseñar una posible relación entre la mujer y economías criminales asociadas al Clan del Golfo.

  • La mujer fue capturada por miembros de la Séptima División y del CTI. FOTO: cortesía
    La mujer fue capturada por miembros de la Séptima División y del CTI. FOTO: cortesía
hace 2 horas
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La Séptima División del Ejército dio detalles de la captura en una mansión del Oriente antioqueño de una mujer requerida por las autoridades de Estados Unidos.

Según trascendió, la mujer fue detenida al interior de una parcelación –al parecer en el municipio de El Retiro– durante un operativo realizado por miembros del Gaula Militar de la 4° Brigada, del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 7 y agentes del CTI de la Fiscalía.

La detenida es requerida por una corte del Distrito Medio de Florida dentro de un proceso por el presunto delito de concierto para cometer fraude electrónico. En Colombia también es investigada por su posible participación en delitos como concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios.

Además, la mujer estaría relacionada con una estructura que presuntamente habría utilizado recursos de origen ilícito y realizado operaciones para incorporarlos a actividades legales. Las autoridades también buscan reseñar una posible relación entre esos recursos y economías criminales asociadas al Clan del Golfo.

Según se le comentó a EL COLOMBIANO, la captura de la mujer tiene como antecedente una investigación de un año que también involucra a un presunto empresario gastronómico, quien sería su esposo y quien fue detenido en noviembre de 2025 en Colombia.

El hombre sería Orlando Miserandino Ortiz, un boliviano-estadounidense que habría posado de empresario en Medellín, pero a su vez era buscado por las autoridades gringas por conspiración, fraude electrónico, lavado de activos y fraude fiscal, según reportaron medios de Estados Unidos.

Al parecer, Miserandino habría desviado cerca de $70 millones de dólares pertenecientes a fondos de asociaciones de condominios administrados por su firma American Property Management Services LLC, desfalcando presuntamente a inversores de los condados de Naples y Fort Myers en Florida.

Por ello, un gran jurado federal en Fort Myers emitió una acusación formal de 17 cargos en su contra, reseñaron los medios gringos.

Mientras era buscado por las autoridades en Estados Unidos, se reseñó que Miserandino vivía rodeado de lujos y excentricidades en Medellín, donde tendría una fachada de exitoso empresario del sector gastronómico.

Volviendo a la detención de su presunta esposa, tras su captura en El Retiro, la mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales colombianas, las cuales le ponen la lupa por las investigaciones que existen en su contra en Colombia y las que definirán el requerimiento de extradición de las autoridades estadounidenses.

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Bloque de Preguntas y Respuestas

¿Por qué fue capturada la mujer en El Retiro, Antioquia?
La mujer fue capturada porque es requerida por una corte federal de Estados Unidos, en el Distrito Medio de Florida, dentro de un proceso relacionado con el presunto delito de concierto para cometer fraude electrónico.
¿Por cuáles delitos es investigada la mujer en Colombia?
En Colombia es investigada por su posible participación en concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios. Las autoridades también buscan establecer si tuvo relación con el Clan del Golfo al que le habría manejado recursos de origen ilícito.
¿Quién es Orlando Miserandino Ortiz y qué relación tiene con el caso?
Orlando Miserandino Ortiz es un presunto empresario de origen boliviano-estadounidense que se movía en Medellín entre lujos y excentricidades. También ha sido investigado por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con fraude, lavado de activos y delitos tributarios. Según la información publicada sobre el caso, sería esposo de la mujer capturada.
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