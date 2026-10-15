Emcali quiere adquirir la hidroeléctrica Salvajina de Celsia

La Alcaldía de Santiago de Cali y las Empresas Municipales de Cali (Emcali) avanzan en una iniciativa para incorporar la Central Hidroeléctrica Salvajina al patrimonio de la empresa de servicios públicos, mediante un intercambio de activos que involucra la participación accionaria del 18,06% que Emcali posee en Celsia Colombia.
Ambas compañías suscribieron un memorando de entendimiento para explorar la operación, cuyo desarrollo está sujeto a valoraciones independientes, negociaciones y autorizaciones corporativas y legales.