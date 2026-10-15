Emcali quiere adquirir la hidroeléctrica Salvajina de Celsia

La Alcaldía de Santiago de Cali y las Empresas Municipales de Cali (Emcali) avanzan en una iniciativa para incorporar la Central Hidroeléctrica Salvajina al patrimonio de la empresa de servicios públicos, mediante un intercambio de activos que involucra la participación accionaria del 18,06% que Emcali posee en Celsia Colombia. Ambas compañías suscribieron un memorando de entendimiento para explorar la operación, cuyo desarrollo está sujeto a valoraciones independientes, negociaciones y autorizaciones corporativas y legales.

En paralelo, la Alcaldía y Emcali radicaron ante el Concejo Distrital un proyecto para obtener autorización para enajenar las acciones que la empresa caleña tiene en Celsia y utilizarlas como contraprestación por la central hidroeléctrica. Por su parte, Celsia explicó que la iniciativa se enmarca en el programa ACE 1.0 del Grupo Argos y, desde la perspectiva de Emcali, responde a los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital de Cali 2024-2027, que contempla avanzar en el ingreso de la empresa al negocio de generación de energía. Si se concreta, la transacción cambiaría la composición de los activos de ambas compañías: Emcali incorporaría una central de generación eléctrica, mientras que Celsia recibiría sus propias acciones como parte del pago y reduciría su exposición financiera al activo transferido. La administración distrital, liderada por el alcalde Alejandro Eder, presidente de la junta directiva de Emcali, y el gerente general de la empresa, Roger Mina, plantea que la adquisición de Salvajina fortalecería la posición financiera y energética de la compañía. De acuerdo con Emcali, contar con un activo propio de generación permitiría aumentar sus ingresos, ganar autonomía energética y reducir su exposición a las variaciones de los precios de la bolsa de energía. La empresa también señala que esta capacidad podría contribuir a una mayor estabilidad tarifaria para los ciudadanos.

La central resulta estratégica para Emcali por su ubicación en la cuenca del río Cauca y por sus funciones de generación y regulación hídrica. La incorporación de Salvajina permitiría a la compañía ampliar su participación en la cadena energética, más allá de sus actividades actuales en los servicios públicos. Para Celsia, por su parte, la operación hace parte de su estrategia de reconfiguración de activos. La compañía explicó que recibir las acciones de Emcali aumentaría la participación de los accionistas actuales en la empresa y, en consecuencia, su exposición a los resultados, el flujo de caja y los dividendos. También contribuiría a reducir el endeudamiento de Celsia Colombia. La compañía del Grupo Argos sostiene que su estrategia consiste en invertir, desarrollar, operar y rotar activos cuando se presentan oportunidades alineadas con sus objetivos empresariales.

Intercambio de acciones por Salvajina: qué falta para cerrar el acuerdo

La operación no está cerrada. El proyecto radicado ante el Concejo Distrital busca obtener la autorización necesaria para que Emcali pueda enajenar su participación accionaria del 18,06% en Celsia Colombia y utilizarla para adquirir la central hidroeléctrica, sin requerir recursos adicionales por parte del Distrito, según la administración caleña.

El proceso contempla valoraciones independientes tanto de Salvajina como de las acciones de Celsia. A partir de esos análisis, las partes deberán negociar los términos definitivos y formalizar los documentos correspondientes. La operación también está condicionada al cumplimiento de la Ley 226 de 1995, que regula la enajenación de participaciones accionarias estatales. Según Emcali, la autorización del Concejo permitiría avanzar en el procedimiento, que incluye una oferta preferente a los destinatarios de condiciones especiales, entre ellos trabajadores, pensionados y organizaciones solidarias. La empresa caleña indicó que pondrá a disposición de las instancias correspondientes la información técnica, financiera y jurídica necesaria para evaluar el proyecto. El cierre de la transacción está previsto para el primer semestre de 2027, siempre que se completen las etapas, negociaciones y aprobaciones requeridas. Además del intercambio de acciones, Celsia y Emcali continuarán negociando otros componentes de la operación. Entre ellos figuran un contrato de operación y mantenimiento de la central y un contrato de compraventa de energía, ambos con una duración de hasta cinco años.

Estos acuerdos formarían parte de las condiciones que acompañarían la transacción. Emcali, a su vez, plantea que, si se concreta la adquisición, la transferencia operativa se realizará de manera gradual, con continuidad en la operación, gestión especializada y un esquema de gobierno corporativo. La transición deberá considerar las condiciones técnicas y operativas de la central, así como las obligaciones ambientales y regulatorias que acompañan al activo.

Salvajina, una central de 315 MW con funciones ambientales e hídricas

La Central Hidroeléctrica Salvajina está ubicada en el municipio de Suárez, Cauca, y pertenece actualmente a Celsia Colombia. Entró en operación en 1985, cuenta con una capacidad instalada de 315 megavatios (MW) y registra una generación media anual cercana a 1.110 gigavatios hora (GWh). Además de producir electricidad, el embalse cumple funciones multipropósito: contribuye al control de inundaciones, la regulación de caudales del río Cauca y el abastecimiento de agua potable en la región. Tanto Celsia como Emcali han señalado que estas funciones deben mantenerse independientemente de quién sea el propietario de la central. Están vinculadas al activo, a su plan de manejo ambiental y al marco regulatorio aplicable.

Emcali también indicó que, de concretarse la operación, se mantendrán los compromisos socioambientales vigentes. Por ello, la eventual transferencia no supondría eliminar las obligaciones relacionadas con la gestión ambiental ni con las funciones hídricas de Salvajina. Para Emcali, la adquisición representaría el ingreso al negocio de generación mediante un activo estratégico que podría fortalecer sus ingresos y reducir su exposición a la volatilidad del mercado eléctrico. La administración distrital también destaca que el intercambio permitiría incorporar la central al patrimonio público de la región sin aportar recursos adicionales del Distrito, de acuerdo con la propuesta presentada. Para Celsia, la operación permitiría reorganizar su portafolio, recibir acciones propias y reducir su endeudamiento. Sin embargo, los efectos definitivos dependerán de las valoraciones de los activos, los términos negociados y las condiciones finales del acuerdo. Bloque de preguntas frecuentes