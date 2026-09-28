“No existe interés en construir coaliciones”: uribismo dice que se “cansó” de los ataques de Enrique Gómez

“El Centro Democrático se cansó de las constantes descalificaciones y la actitud displicente”, señaló el partido, que además sostuvo que “no existe interés alguno en construir coaliciones” con quienes, desde su perspectiva, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos.

El Centro Democrático expidió este lunes un comunicado en el que marcó distancia del senador Enrique Gómez y dejó cerrada la puerta a nuevas coaliciones con sectores que, según la colectividad, han mantenido una actitud de descalificación y división política.

El pronunciamiento se conoce en medio de los nuevos roces entre sectores de la derecha y después de que Gómez volviera a cuestionar públicamente al uribismo.

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Hace unos días, en entrevista con Eva Rey, el senador de Salvación Nacional calificó a Álvaro Uribe como “socialdemócrata”, afirmación que provocó una respuesta del Centro Democrático y profundizó el cruce entre ambas colectividades.

La tensión adquiere además una dimensión electoral. Gómez confirmó recientemente que Salvación Nacional avanza en una fusión con el movimiento Defensores de la Patria, con miras a las elecciones de 2027, y señaló que esa nueva estructura buscará consolidarse como una colectividad de derecha.

En otra entrevista, esta vez con Semana, Enrique Gómez incluso dejó abierta la posibilidad de acuerdos con el Centro Democrático en algunas regiones.

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Sin embargo, el comunicado divulgado este lunes plantea, al menos por ahora, una posición distinta desde el Centro Democrático. La colectividad aseguró que no está interesada en construir coaliciones con sectores que, según su apreciación, mantienen una actitud de confrontación y descalificación.

En el mismo pronunciamiento, el partido reivindicó su trayectoria política y el papel de Uribe en la formación de nuevos liderazgos.

“Tanto el expresidente Álvaro Uribe como nuestro partido han trabajado de manera permanente en la formación y promoción de nuevos liderazgos en todas las regiones del país”, sostuvo.

El Centro Democrático también enumeró como parte de su identidad política la defensa de la seguridad, la inversión privada, la llamada economía fraterna, la política social y la austeridad del Estado.

El desencuentro ocurre mientras distintos sectores de derecha buscan definir sus alianzas y estructuras de cara a las elecciones territoriales de 2027.

Salvación Nacional y el Centro Democrático hacen parte del espectro político que respalda al gobierno de Abelardo de la Espriella, pero en las últimas semanas han quedado expuestas diferencias entre dirigentes de ambas colectividades.

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