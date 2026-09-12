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De cómo Álvaro Uribe viajó del liberalismo de izquierda a la derecha

Al expresidente Álvaro Uribe Vélez, su madre, Laura Vélez, lo formó en la tradición liberal de izquierda, en la que permaneció durante décadas. Así lo narra el escritor y exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.

  • El político Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia en una reunión durante su gestión. Foto: Archivo
    El político Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia en una reunión durante su gestión. Foto: Archivo
Alonso Salazar Jaramillo
Alonso Salazar Jaramillo
hace 1 hora
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No había tenido duda de que Álvaro Uribe es un líder político de derecha hasta que reiteró que le parece inútil hablar de izquierda y derecha y precisó que la verdadera dicotomía es entre comunismo y libertad.

Lo hizo como respuesta a los propósitos del presidente Abelardo De la Espriella y de sus cercanos con respecto a su partido, el Centro Democrático.

En la reciente campaña, a él mismo lo habían calificado de fósil, de dinosaurio. A los ataques se sumó su antigua aliada María Fernanda Cabal, que lo acusó de avergonzarse de ser de derecha y de tener confusión doctrinaria.

Lea también: Finalizó primera parte de indagatoria a Uribe por masacres en Antioquia, ¿qué sigue?

Paloma, durante la campaña, sorprendió al seleccionar a Daniel Oviedo, un líder gay, como fórmula vicepresidencial. Ese movimiento hacia el centro sorprendió a muchos y espantó, como se vio en los resultados, a una parte de su electorado.

La coyuntura política ha estado dominada por los therian. Se han destacado un jaguar...

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