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230 centros médicos afectados y más de $100.000 millones para reconstruir la infraestructura de salud tras el terremoto en Cali

EL COLOMBIANO habló con Germán Escobar, secretario de Salud de la capital del Valle, quien entregó el balance más reciente de las atenciones en esta área en la ciudad.

  • Así quedó una nave del Hospital Universitario del Valle, HUV, tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Colprensa
    Así quedó una nave del Hospital Universitario del Valle, HUV, tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Colprensa
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 20 minutos
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Cali, casi tres semanas después del terremoto de magnitud 7,4, sigue descubriendo las dimensiones de una tragedia. Mientras avanza en distintos frentes de la reconstrucción, uno de los mayores desafíos está en recuperar la infraestructura médica de la ciudad, afectada tanto en la red pública como en la privada.

Hospitales, clínicas y centros de salud han tenido que cerrar parcialmente, evacuar áreas, trasladar pacientes o poner en marcha planes de contingencia para mantener la atención.

El golpe fue especialmente fuerte en zonas tradicionales de espacios de salud, Tequendama y Los Cámbulos, donde se concentraron los mayores daños estructurales de la ciudad.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el secretario distrital de salud de Cali, Germán Escobar Morales, detalló la dimensión de esa afectación al indicar que entre 228 y 230 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) reportaron daños físicos, aunque la mayoría corresponde a averías menores en mampostería que ya están en proceso de reparación.

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La mayor parte de las IPS afectadas corresponde a centros de consulta externa, laboratorios y consultorios privados de menor tamaño.

Ese balance de daños en la infraestructura de salud de Cali muestra una afectación de distinta magnitud entre la red pública y privada.En la red pública de baja complejidad, 64 IPS del Distrito reportaron algún tipo de afectación.

La mayoría corresponde a daños menores, pero tres centros de salud presentan daños estructurales severos que obligarán a su demolición y reconstrucción: Mariano Ramos, Lourdes y La Buitrera.

A esto se suma el centro de Cañaveralejo, con afectaciones generalizadas en muros y mampostería, que permanece bajo evaluación técnica.

El Hospital Carlos Holmes Trujillo también presenta averías importantes, tanto estructurales como de mampostería, particularmente en su torre de consulta externa, que permanece completamente cerrada.

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En la red pública de alta complejidad, el Hospital Universitario del Valle (HUV) sufrió el colapso parcial de uno de sus espolones traseros de uno de los bloques.

La afectación obligó a evacuar el 40 % de sus instalaciones, por lo que el principal hospital público de la región opera actualmente al 60 % de su capacidad.

El terremoto, en este lugar, dejó cinco personas fallecidas y otras cinco que lograron ser evacuadas por los Bomberos y otros organismos de emergencia tras quedar atrapadas entre los escombros.

Al hablar sobre el HUV, que recordemos depende de la Gobernación del Valle, principalmente, el secretario de Salud de Cali destaca que el proceso de reconstrucción se iniciará “seguramente con un plan de mejora de la propia infraestructura que tenía antes del terremoto”.

Además, al hacer un balance del comportamiento de la ciudad frente a la tragedia, rescata la fortaleza con la que se asumió la emergencia y proyecta una visión de renovación: “Sabemos que el sector salud respondió muy bien al terremoto, por eso estamos planteándonos incrementar las capacidades institucionales en la red pública distrital para que se permita responder mejor ante eventuales emergencias y desastres y en general a las necesidades de la ciudadanía” .

En el sector privado, detalló el secretario de Salud de Cali, también se concentran algunas de las afectaciones más graves.

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La Clínica Nuestra, por ejemplo, decretó cierre total desde el primer día del sismo debido a múltiples daños estructurales, dejando fuera de servicio unas 200 camas de hospitalización y cuidado intensivo.

La Clínica San Fernando también tuvo que cerrar completamente desde el segundo día por daños físicos críticos. La Clínica Imbanaco presenta daños graves en dos de sus tres torres. La Torre A, la más antigua, permanece completamente cerrada mientras se adelanta la evaluación estructural.

En la Torre B, que alberga unos 250 consultorios, no se identificó daño estructural, pero sí afectaciones graves de mampostería que requerirán estudios patológicos y obras de reforzamiento estimadas entre ocho y 12 meses.

Además de esas sedes médicas, la Clínica Sanitas de la Roosevelt sufrió daños severos en mampostería e infraestructura, situación que obligó al traslado de pacientes hacia la Clínica Sebastián de Belalcázar.

Entre tanto, la Clínica Colombia y la Clínica Rey David afrontaron cierres parciales y debieron reorganizar sus espacios internos mediante planes de contingencia para recuperar progresivamente sus servicios. En la zona de Tequendama, una clínica estética sufrió el colapso total de su edificación.

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Por la complejidad en las sedes médicas y demás zonas, y con la transición de la emergencia hacia una nueva fase de estabilización y recuperación en Cali, la Alcaldía Distrital actualizó el modelo de reporte oficial para reflejar con mayor precisión la caracterización de hogares, la verificación de edificaciones y el avance de las ayudas.

A corte al 28 de agosto de 2026 a las 12:00 m., en la capital del Valle se documentaban 154 personas fallecidas a causa del sismo. El Instituto de Medicina Legal confirmó que el 100% de los cuerpos ya han sido entregados a sus respectivas familias.

Además, gracias a la labor de validación y depuración de registros liderada por la Cruz Roja Colombiana —que incluyó el cruce de datos con entidades de salud, Medicina Legal y contacto directo con los hogares— los reportes activos de personas desaparecidas disminuyeron de 22 a 19, por lo que los operativos en algunas zonas de la ciudad se mantienen.

Actualmente, 148 personas continúan bajo atención o seguimiento médico en hospitalización, Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) o por remisión en la red de salud. Este indicador refleja la situación vigente y no el acumulado histórico de la emergencia.

En la fase inicial, el barrido preliminar de la Secretaría de Salud estimó 1.657 heridos, cifra que se consolidó en 1.504 atendidos en la red de salud, de los cuales 1.356 ya fueron dados de alta.

En medio de la tragedia que golpeó a la ciudad, también los perros, gatos y demás animales domésticos han sufrido. Los censos y labores de rescate registran 36 animales rescatados, 412 fallecidos, 110 reportes de animales desaparecidos y 337 que han sido adoptados.

Ya hay cálculos de costos en reparar sedes médicas

La factura de la reconstrucción también comienza a tomar forma. Las primeras estimaciones de la Secretaría de Salud, de acuerdo a lo afirmado por Germán Escobar, indican que recuperar y adecuar la infraestructura de salud afectada superará los $100.000 millones.

En las instituciones privadas, la recuperación dependerá principalmente de las pólizas de seguros, mientras que para la red pública la Alcaldía de Cali espera activar el seguro general que protege los bienes del Distrito y complementarlo con recursos públicos.

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Además, al menos 28 instituciones de salud requerirán reforzamientos estructurales para cumplir con las normas de sismorresistencia, lo que anticipa una intervención que no será inmediata y que exigirá nuevas inversiones.

El terremoto y las afectaciones a las IPS también dejó un saldo mortal. A las víctimas ya mencionadas en el HUV, se suma que en el sur de la ciudad una persona falleció al ser golpeada por escombros que se desprendieron de la fachada de una clínica cuando acababa de salir de una cita médica.

A esto se agregan también las víctimas del colapso de una clínica estética en el barrio Tequendama, cuya cifra definitiva aún está siendo consolidada por las autoridades.

Pese a la magnitud de los daños, la Secretaría de Salud asegura que la red hospitalaria no llegó a un colapso operativo. Las urgencias continúan funcionando al 100 % mediante áreas de expansión transitorias y Cali no ha tenido que trasladar pacientes hacia otras ciudades.

La respuesta, sin embargo, tendrá que extenderse mucho más allá de la emergencia. El HUV prepara un convenio para utilizar la infraestructura de una IPS privada del sur de Cali que había cerrado por razones de mercado y habilitar allí 200 camas adicionales.

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La Clínica Imbanaco, por su parte, trabaja en consultorios provisionales y busca recuperar mediante otra sede parte de los 250 consultorios afectados.

El mayor traumatismo se mantiene en la atención ambulatoria, las citas programadas y las cirugías. Pacientes de medicina prepagada, seguros privados y particulares que acudían al clúster de Tequendama han encontrado interrupciones en servicios como oncología e imagenología.

Un total de 40.056 familias están reportadas como damnificadas en el Registro Único de Damnificados (RUD). Se ha completado la evaluación de daños y necesidades identificadas para 27.727 de ellas.

Además, se reportan 509 personas ubicadas en alojamientos temporales gestionados. Asimismo, los equipos de atención han distribuido 468,1 toneladas de ayudas humanitarias a la población afectada.

Se mantienen 502 miembros del personal activo atendiendo la emergencia en la ciudad.

La metodología de seguimiento a los casos evolucionó de llamadas ciudadanas a inspecciones especializadas, registrando un total de 1.272 edificaciones con visitas técnicas detalladas finalizadas (cifra depurada de las 1.412 iniciales).

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Dentro de estas evaluaciones técnicas se han verificado 24 edificaciones con colapso total y 385 edificaciones con colapso parcial. Además, se clasificaron de manera preliminar 323 inmuebles como habitables y 580 como no habitables.

Se han recolectado un total de 57.222 toneladas de escombros en la ciudad, según datos de la Alcaldía de Cali.

En cuanto a los puntos críticos de acumulación, las autoridades reportan 27 puntos atendidos, 44 puntos en proceso de atención y 227 puntos aún por intervenir.

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Todo ocurre, además, sobre un sistema de salud que ya enfrentaba dificultades antes del terremoto y que ahora tiene por delante una reconstrucción que, en algunos casos, podría tardar varios años.

Preguntas y respuestas

¿Cuántas IPS resultaron afectadas por el terremoto en Cali?
Entre 228 y 230 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) reportaron algún tipo de daño. La mayoría corresponde a afectaciones menores en mampostería.
¿Qué tipo de instituciones de salud fueron las más afectadas?
La mayoría de las afectadas son centros de consulta externa, laboratorios y consultorios privados de menor tamaño. 3. ¿Cuántas IPS públicas de baja complejidad reportaron daños?
¿Qué centros de salud públicos deberán ser demolidos y reconstruidos?
Los centros de salud Mariano Ramos, Lourdes y La Buitrera presentan daños estructurales severos que obligarán a su demolición y posterior reconstrucción.
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