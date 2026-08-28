230 centros médicos afectados y más de $100.000 millones para reconstruir la infraestructura de salud tras el terremoto en Cali

Cali, casi tres semanas después del terremoto de magnitud 7,4, sigue descubriendo las dimensiones de una tragedia. Mientras avanza en distintos frentes de la reconstrucción, uno de los mayores desafíos está en recuperar la infraestructura médica de la ciudad, afectada tanto en la red pública como en la privada.

Hospitales, clínicas y centros de salud han tenido que cerrar parcialmente, evacuar áreas, trasladar pacientes o poner en marcha planes de contingencia para mantener la atención.

El golpe fue especialmente fuerte en zonas tradicionales de espacios de salud, Tequendama y Los Cámbulos, donde se concentraron los mayores daños estructurales de la ciudad.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el secretario distrital de salud de Cali, Germán Escobar Morales, detalló la dimensión de esa afectación al indicar que entre 228 y 230 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) reportaron daños físicos, aunque la mayoría corresponde a averías menores en mampostería que ya están en proceso de reparación.

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La mayor parte de las IPS afectadas corresponde a centros de consulta externa, laboratorios y consultorios privados de menor tamaño.

Ese balance de daños en la infraestructura de salud de Cali muestra una afectación de distinta magnitud entre la red pública y privada.En la red pública de baja complejidad, 64 IPS del Distrito reportaron algún tipo de afectación.

La mayoría corresponde a daños menores, pero tres centros de salud presentan daños estructurales severos que obligarán a su demolición y reconstrucción: Mariano Ramos, Lourdes y La Buitrera.

A esto se suma el centro de Cañaveralejo, con afectaciones generalizadas en muros y mampostería, que permanece bajo evaluación técnica.

El Hospital Carlos Holmes Trujillo también presenta averías importantes, tanto estructurales como de mampostería, particularmente en su torre de consulta externa, que permanece completamente cerrada.

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En la red pública de alta complejidad, el Hospital Universitario del Valle (HUV) sufrió el colapso parcial de uno de sus espolones traseros de uno de los bloques.

La afectación obligó a evacuar el 40 % de sus instalaciones, por lo que el principal hospital público de la región opera actualmente al 60 % de su capacidad.

El terremoto, en este lugar, dejó cinco personas fallecidas y otras cinco que lograron ser evacuadas por los Bomberos y otros organismos de emergencia tras quedar atrapadas entre los escombros.

Al hablar sobre el HUV, que recordemos depende de la Gobernación del Valle, principalmente, el secretario de Salud de Cali destaca que el proceso de reconstrucción se iniciará “seguramente con un plan de mejora de la propia infraestructura que tenía antes del terremoto”.

Además, al hacer un balance del comportamiento de la ciudad frente a la tragedia, rescata la fortaleza con la que se asumió la emergencia y proyecta una visión de renovación: “Sabemos que el sector salud respondió muy bien al terremoto, por eso estamos planteándonos incrementar las capacidades institucionales en la red pública distrital para que se permita responder mejor ante eventuales emergencias y desastres y en general a las necesidades de la ciudadanía” .

En el sector privado, detalló el secretario de Salud de Cali, también se concentran algunas de las afectaciones más graves.

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La Clínica Nuestra, por ejemplo, decretó cierre total desde el primer día del sismo debido a múltiples daños estructurales, dejando fuera de servicio unas 200 camas de hospitalización y cuidado intensivo.

La Clínica San Fernando también tuvo que cerrar completamente desde el segundo día por daños físicos críticos. La Clínica Imbanaco presenta daños graves en dos de sus tres torres. La Torre A, la más antigua, permanece completamente cerrada mientras se adelanta la evaluación estructural.

En la Torre B, que alberga unos 250 consultorios, no se identificó daño estructural, pero sí afectaciones graves de mampostería que requerirán estudios patológicos y obras de reforzamiento estimadas entre ocho y 12 meses.

Además de esas sedes médicas, la Clínica Sanitas de la Roosevelt sufrió daños severos en mampostería e infraestructura, situación que obligó al traslado de pacientes hacia la Clínica Sebastián de Belalcázar.

Entre tanto, la Clínica Colombia y la Clínica Rey David afrontaron cierres parciales y debieron reorganizar sus espacios internos mediante planes de contingencia para recuperar progresivamente sus servicios. En la zona de Tequendama, una clínica estética sufrió el colapso total de su edificación.

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Por la complejidad en las sedes médicas y demás zonas, y con la transición de la emergencia hacia una nueva fase de estabilización y recuperación en Cali, la Alcaldía Distrital actualizó el modelo de reporte oficial para reflejar con mayor precisión la caracterización de hogares, la verificación de edificaciones y el avance de las ayudas.

A corte al 28 de agosto de 2026 a las 12:00 m., en la capital del Valle se documentaban 154 personas fallecidas a causa del sismo. El Instituto de Medicina Legal confirmó que el 100% de los cuerpos ya han sido entregados a sus respectivas familias.

Además, gracias a la labor de validación y depuración de registros liderada por la Cruz Roja Colombiana —que incluyó el cruce de datos con entidades de salud, Medicina Legal y contacto directo con los hogares— los reportes activos de personas desaparecidas disminuyeron de 22 a 19, por lo que los operativos en algunas zonas de la ciudad se mantienen.

Actualmente, 148 personas continúan bajo atención o seguimiento médico en hospitalización, Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) o por remisión en la red de salud. Este indicador refleja la situación vigente y no el acumulado histórico de la emergencia.

En la fase inicial, el barrido preliminar de la Secretaría de Salud estimó 1.657 heridos, cifra que se consolidó en 1.504 atendidos en la red de salud, de los cuales 1.356 ya fueron dados de alta.

En medio de la tragedia que golpeó a la ciudad, también los perros, gatos y demás animales domésticos han sufrido. Los censos y labores de rescate registran 36 animales rescatados, 412 fallecidos, 110 reportes de animales desaparecidos y 337 que han sido adoptados.