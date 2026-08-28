Este es el nuevo telescopio con el que la NASA quiere develar los misterios de la materia oscura

Aunque en lo que va del siglo XXI la astronomía ha avanzado de manera radical, hay preguntas sobre el universo que los científicos todavía no han podido responder. Algunas de ellas son, por ejemplo, qué está provocando que se expanda cada vez más rápido o qué es exactamente la materia oscura, esa sustancia que no podemos observar directamente, pero cuya gravedad parece ser fundamental para entender las galaxias.
Este domingo, la NASA estará un paso más cerca de estudiar estos interrogantes: el 30 de agosto, la agencia lanzará el telescopio espacial Nancy Grace Roman, el cual partirá desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX.
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Como ha explicado la NASA, esta misión “insignia”, además de ayudar a los astrónomos a estudiar la materia oscura, permitirá también investigar de cerca la energía oscura y los planetas situados fuera de nuestro Sistema Solar, conocidos como exoplanetas. A partir de esto, los científicos podrán acercarse a preguntas clave sobre el origen del universo y su expansión.
Malory Agudelo, astrónoma del Planetario de Medellín, le explicó a EL COLOMBIANO que esa energía oscura “es el nombre que le hemos dado a un mecanismo que todavía no comprendemos y que parece impulsar la expansión del universo. Con las últimas observaciones que estamos teniendo, no entendemos muy bien qué está ocurriendo, como si hubiera cambiado a lo largo del tiempo”, algo que se espera que Roman ayude a esclarecer.