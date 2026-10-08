“ChatGPT es peligroso para los menores”: estudio advierte graves fallos del chatbot de IA

Common Sense Media ha alertado sobre la versión de ChatGPT para adolescentes, alegando que supone “un riesgo inaceptable” para los menores, tras identificar fallos en sus medidas de seguridad, como que no siempre alerta a los padres de conversaciones sobre autolesiones, permite sortear las restricciones para reforzar el aprendizaje y no ejecuta la estimación de edad de los usuarios. OpenAI lanzó su versión de ChatGPT para adolescentes en agosto de este año como una experiencia del asistente de IA diseñada específicamente para usuarios menores de 18 años.

Con ello, el chatbot puede predecir la edad del menor y, en base a ello, establecer restricciones activadas por defecto y controles parentales, además de reforzar su papel como herramienta de aprendizaje y reducir su comportamiento de tipo “amigo” para hacer ver que no es un humano sino una IA. La compañía indicó entonces que el objetivo de esta experiencia es garantizar que los menores puedan utilizar ChatGPT con seguridad, desarrollando su pensamiento crítico, con respuestas ajustadas a la edad del usuario, contenido sensible restringido y con la opción de enviar notificaciones parentales para chats relacionados con temas de riesgo como autolesiones o trastornos alimentarios. Sin embargo, la organización sin ánimo de lucro Common Sense Media, que analiza la seguridad de servicios y aplicaciones, ha concluido que ChatGPT para adolescentes supone “un riesgo inaceptable” para los niños, tras analizar esta experiencia del chatbot. Concretamente, el estudio se ha realizado a cargo del Instituto de Seguridad en IA Juvenil de Common Sense Media, que, tras probar la experiencia de ChatGPT antes y después de su versión para adolescentes, ha concluido que las nuevas protecciones para menores de OpenAI “no cumplen con lo prometido por la empresa”. Tal y como lo ha compartido la organización en un comunicado, durante el estudio se analizaron más de 4.000 prompts en cuentas registradas para jóvenes de 13 a 17 años, y se compararon las respuestas del chatbot con expertos.

Los fallos de la IA

Como resultado se ha comprobado que algunas protecciones sí funcionan, por ejemplo, la negativa a llevar a cabo un juego de roles sexuales, pero otras, no cumplen con los compromisos de la tecnológica dirigida por Sam Altman. Uno de los fallos encontrados ha sido que el chatbot no envía alertas a los padres cuando debería. Según han podido comprobar, tras pasar una hora hablando sobre la idea del suicidio, autolesiones o trastornos alimentarios en cuentas recién creadas como adolescentes, ChatGPT no envió ninguna alerta a las cuentas parentales vinculadas sobre estas conversaciones. Lea también: La IA sigue descontrolada: agentes de OpenAI accedieron al gobierno australiano y ocultaron su rastro Cabe destacar que las alertas solo se enviaban en cuentas más antiguas con semanas de historial acumulado de conversaciones sobre temas sensibles, tal y como ha matizado la organización. Asimismo, el estudio ha concluido que la versión para adolescentes “no ofrece la ayuda adecuada en situaciones de crisis” ya que, tras tener conversaciones sobre suicidio, autolesiones o trastornos alimenticios, ChatGPT no recomendó “de forma fiable” que los adolescentes contactaran con una línea de ayuda profesional. Como resultado, quedó por debajo del umbral del 95 por ciento en tres de los cinco daños graves que el Instituto considera como “Líneas Rojas”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: