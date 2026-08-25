Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Así es el final de Cien años de soledad en Netflix: cuánto dura, quiénes son los protagonistas y otros detalles

Este miércoles se estrena en la plataforma de streaming el “Gran Final”, el último episodio de la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez. EL COLOMBIANO habló con los protagonistas del capítulo.

  • Margarita Rosa de Francisco interpreta a Fernanda del Carpio en el episodio final de la segunda temporada de Cien años de soledad. FOTO: Netflix.
    Margarita Rosa de Francisco interpreta a Fernanda del Carpio en el episodio final de la segunda temporada de Cien años de soledad. FOTO: Netflix.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 1 hora
bookmark

No pocas veces las últimas líneas de Cien años de soledad han sido incluidas en los mejores finales de la literatura. Ese “todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra” será también la despedida de la adaptación realizada por Netflix de la novela de Gabriel García Márquez.

El octavo y último episodio de la serie, titulado el Gran Final, se estrena este miércoles, veinte días después de que llegara a la plataforma de streaming la segunda temporada que relata los cincuenta años de soledad restantes que completan la historia de la estirpe Buendía.

Lea: 191 días de rodaje y más de 750 extras: así se hizo Cien años de soledad...

¿No estas registrado?
REGÍSTRATE
Has encontrado contenido
exclusivo para registrados
¿Ya tienes una cuenta?
Inicia sesión con tu correo y contraseña
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos