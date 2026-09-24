Científicos crean tumores digitales en minutos con ayuda de IA, ¿para qué sirven?

Un equipo de investigadores españoles desarrolló una tecnología que permite usar inteligencia artificial (IA) para crear, en cuestión de minutos, modelos digitales de tumores. Para hacerlo no es necesario saber programación: el usuario puede interactuar con un agente de IA mediante una conversación, similar a las que cualquier persona tendría con ChatGPT.

La tecnología busca simplificar un proceso que hasta ahora podía requerir meses o incluso años de trabajo. Los investigadores debían revisar grandes cantidades de documentación, escribir código y utilizar distintos programas para construir modelos que representaran el comportamiento de un tumor.

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El desarrollo, publicado en la revista npj Systems Biology and Applications, consiste en unas herramientas especializadas, conocidas como servidores MCP, que permiten que los agentes de IA se comuniquen con programas científicos diseñados para el modelado biológico, entre ellos NeKo, MaBoSS y PhysiCell. De esta manera, la IA funciona como un intermediario entre el investigador y estas herramientas.

“Con este avance, hemos roto por completo las barreras que separaban a los biólogos experimentales del uso de herramientas avanzadas de modelado”, explicó Marco Ruscone, investigador del BSC y primer autor del estudio. Según el científico, el proceso es similar a utilizar ChatGPT: “No hace falta escribir ni una sola línea de código”.

Los investigadores señalan que, con los conocimientos necesarios sobre el área que están estudiando, un científico podría obtener en menos de 10 minutos un primer borrador de un gemelo digital de un tumor. Este modelo serviría como punto de partida para realizar nuevos análisis y estudiar cómo se comporta una enfermedad.