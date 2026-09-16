¿Por qué científicos crearon ratones con neuronas humanas para estudiar enfermedades neurológicas?

Un equipo de científicos de la Universidad de Stanford desarrolló ratones con una corteza cerebral compuesta, en más de un 90 %, por neuronas humanas para investigar trastornos como el autismo, la esquizofrenia, la demencia y la parálisis cerebral. El trabajo, publicado este miércoles en la revista Nature, fue liderado por el neurocientífico estadounidense Sergiu Pasca, quien ha dedicado parte de su carrera a desarrollar modelos que permitan estudiar el cerebro humano, un órgano cuyo funcionamiento todavía presenta grandes interrogantes para la ciencia. Le puede interesar: El biólogo español que quiere cambiar el futuro de los pacientes con Huntington en Colombia y Venezuela

Del laboratorio al modelo vivo: ¿cómo se desarrolló el experimento?

Los investigadores crearon ratones a los que modificaron genéticamente para que no desarrollaran su propia corteza cerebral. Dos días después de su nacimiento, les implantaron organoides, que son pequeñas estructuras tridimensionales formadas por cientos de miles de neuronas humanas. El resultado fueron ratones con una corteza constituida en un 91,9 % por tejido derivado de organoides humanos, según las mediciones de resonancia magnética incluidas en el estudio. Para crear esos cerebros, los científicos partieron de células de la piel de voluntarios sanos. “Este tipo de modelos nos permite estudiar características del cerebro humano que hasta ahora eran inaccesibles”, le explicó Pasca a El País de España, quien considera que, en el futuro, esta tecnología podría permitir crear ratones con una corteza cerebral desarrollada a partir de las células de cada paciente. Entérese: Estas son las cinco edades más importantes del desarrollo cerebral, según la ciencia

La intención sería estudiar enfermedades neurológicas y explorar posibles tratamientos en un tejido que reproduzca algunas características del cerebro de esa persona. Por ejemplo, una de las primeras aplicaciones del experimento fue estudiar qué ocurre cuando el cerebro en desarrollo sufre una falta de oxígeno.

Los investigadores interrumpieron el flujo de oxígeno al cerebro de los ratones humanizados. En los animales, las lesiones observadas recordaron a las que pueden presentarse en pacientes con parálisis cerebral, una condición que afecta a unos 18 millones de personas en todo el mundo. Los ratones normales son más resistentes a este tipo de agresión. En los seres humanos, en cambio, una falta de oxígeno puede provocar daños permanentes durante el desarrollo cerebral.

El equipo de Stanford plantea que estos animales podrían servir para estudiar, en vivo, los efectos de esas lesiones sobre las células humanas y explorar posibles tratamientos para una condición que actualmente no tiene cura. El equipo de Pasca ya había utilizado organoides humanos implantados en animales para investigar enfermedades neurológicas. En 2024, los científicos trabajaron con organoides creados a partir de células de un niño con síndrome de Timothy, una enfermedad genética poco frecuente que puede provocar autismo grave y crisis epilépticas. Le recomendamos leer: Los 10 científicos formados en Antioquia que hoy hacen ciencia en el exterior Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Después de implantar esos organoides en ratas, los investigadores desarrollaron un tratamiento genético que revirtió el problema en las células estudiadas en los animales. Pasca explicó que el equipo tiene previsto comenzar a probar esta terapia en humanos mediante un ensayo clínico a finales de este año o a principios de 2027.

Sin embargo, el experimento tiene límites. Los ratones humanizados desarrollados por Pasca están pensados para investigar procesos que ocurren durante el desarrollo embrionario. Las neuronas humanas crecen unas 20 veces más despacio que las de los ratones, por lo que el envejecimiento de estos animales no permite reproducir las etapas avanzadas de la vida humana. Incluso si uno de estos ratones llegara a vivir dos años, su corteza cerebral tendría un nivel de desarrollo comparable al de un niño humano de aproximadamente dos años. Siga leyendo: El cerebro de Francisco Lopera quedó en manos de la ciencia: así fue su donación y lo que estudia la UdeA dos años después Bloque de preguntas y respuestas: