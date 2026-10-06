122 suicidios de niños y jóvenes en el Pacífico en cinco años, alerta la Defensoría: ¿qué está pasando?

En el Pacífico colombiano, hablar de salud mental entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes implica mirar mucho más allá de una consulta psicológica.
La Defensoría del Pueblo encontró que las condiciones en las que crecen estas generaciones —marcadas por pobreza, violencia, conflicto armado y dificultades para estudiar o acceder a servicios de salud— están relacionadas con la manera en que construyen sus expectativas sobre el futuro.
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Esa es una de las principales conclusiones del documento “Buen futuro en el Pacífico colombiano”, que alerta por una creciente conducta suicida de esta población entre 2021 y 2025.
Los datos muestran la dimensión del problema. Entre 2021 y 2025, 122 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 5 y 28 años murieron por suicidio en las zonas del Litoral Pacífico analizadas por la Defensoría, mientras que 1.533 intentaron quitarse la vida.
El estudio se concentró en tres subregiones: Chocó, Pacífico nariñense y Pacífico medio.