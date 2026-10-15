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Clausuran seis lagos artificiales en México tras detectar peligrosa ameba “comecerebros”, ¿de qué se trata?

Autoridades sanitarias confirmaron la presencia del microorganismo Naegleria fowleri en complejos de lujo tras la muerte de un instructor de esquí acuático. La tasa de letalidad de este parásito roza el 100%.

  • Seis de nueve lagos recreativos examinados dieron positivo a la mortal ameba Naegleria fowleri. El gobierno pide calma mientras investiga a las empresas responsables del mantenimiento del agua. FOTO: AFP y Getty
    Seis de nueve lagos recreativos examinados dieron positivo a la mortal ameba Naegleria fowleri. El gobierno pide calma mientras investiga a las empresas responsables del mantenimiento del agua. FOTO: AFP y Getty
  • Este fue otro de los lagos artificiales clausurados en México. FOTO: Tomada de redes sociales de @GobYucatan
    Este fue otro de los lagos artificiales clausurados en México. FOTO: Tomada de redes sociales de @GobYucatan
  • Imágenes de referencia de parásitos. FOTO: Getty y AFP
    Imágenes de referencia de parásitos. FOTO: Getty y AFP
Agencia AFP
hace 43 minutos
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Las autoridades sanitarias de México reportaron este jueves 25 de octubre la presencia de la llamada ameba “comecerebros” en seis lagos artificiales que ordenó clausurar al público hasta nueva orden por seguridad.

Personal de salud del estado de Yucatán analizó el agua de seis de nueve lagos en ese polo turístico, después del fallecimiento de un instructor de esquí acuático que contrajo la ameba Naegleria fowleri en septiembre pasado.

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Todos estos lagos fueron construidos con propósitos recreativos, como esquí acuático, remo de pie y kayak, en centros comerciales y residencias de lujo. Según las autoridades, la tasa de letalidad de este parásito roza el 100%.

Es la primera muerte que se registra en este estado famoso por sus playas y los impresionantes pozos de agua dulce conocidos como cenotes. Las autoridades entonces decidieron ampliar la vigilancia sanitaria.

Este fue otro de los lagos artificiales clausurados en México. FOTO: Tomada de redes sociales de @GobYucatan
Este fue otro de los lagos artificiales clausurados en México. FOTO: Tomada de redes sociales de @GobYucatan

El secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer, exhortó por medio de un comunicado a la población a comunicarse con el personal de salud si estuvieron en contacto con esta agua contaminada.

“Encontrar esta ameba en el ambiente no significa que exista una epidemia ni que las personas que visitaron estos lugares estén enfermas”, aclaró el funcionario en un video publicado en la noche de este miércoles 14 de octubre.

“El mecanismo de infección ocurre cuando el agua contaminada con la especie capaz de causar la enfermedad entra por la nariz”, añadió. “Esto significa que debemos seguir actuando con prevención”.

El instructor de esquí fallecido estuvo hospitalizado varios días antes de fallecer por una meningoencefalitis amebiana primaria, la enfermedad que la ameba provoca, según detallaron.

Imágenes de referencia de parásitos. FOTO: Getty y AFP
Imágenes de referencia de parásitos. FOTO: Getty y AFP

La Naegleria fowleri prolifera en agua dulce estancada de lagos, ríos, estanques y aguas termales de todo el mundo, especialmente entre los 35 y 46 grados Celsius, de acuerdo con autoridades sanitarias de México y Estados Unidos.

Las infecciones cerebrales que causa son muy raras, pero casi siempre mortales. El gobierno de Yucatán abrió una investigación contra las empresas encargadas del mantenimiento y calidad del agua del primer lago donde detectaron la presencia de la ameba.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se transmite la ameba Naegleria fowleri y cuál es el mecanismo de contagio?
La infección ocurre exclusivamente cuando el agua contaminada ingresa al cuerpo por la nariz. La ameba asciende desde las cavidades nasales hasta el cerebro a través de los nervios olfatorios. No es posible contagiar la ameba de persona a persona ni contagiarse por beber agua que contenga el microorganismo.
¿Existe riesgo de infección al visitar o nadar en los cenotes de Yucatán?
La noticia no reporta la presencia de la ameba en cenotes, sino únicamente en seis lagos artificiales privados creados para deportes acuáticos. Sin embargo, como medida de precaución, las autoridades de salud del estado ampliaron la vigilancia sanitaria a diversos puntos del polo turístico.
¿Qué síntomas produce la infección por ameba “comecerebros” y en cuánto tiempo aparecen?
Produce una enfermedad neurológica llamada meningoencefalitis amebiana primaria (MAP). Aunque la noticia no detalla la lista de síntomas ni el tiempo de incubación específico del caso, la literatura médica y sanitaria indica que la infección causa dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas, vómitos y rigidez en el cuello, progresando rápidamente en pocos días.
¿Por qué esta ameba proliferó en los lagos artificiales de los centros comerciales y residenciales?
Las autoridades de salud explican que la Naegleria fowleri se reproduce principalmente en aguas dulces estancadas con temperaturas elevadas, especialmente entre los 35 °C y 46 °C. Adicionalmente, el gobierno abrió una investigación para determinar si existieron negligencias en el mantenimiento y control de calidad del agua por parte de las empresas encargadas.
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