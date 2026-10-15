Clausuran seis lagos artificiales en México tras detectar peligrosa ameba “comecerebros”, ¿de qué se trata?

Las autoridades sanitarias de México reportaron este jueves 25 de octubre la presencia de la llamada ameba “comecerebros” en seis lagos artificiales que ordenó clausurar al público hasta nueva orden por seguridad.
Personal de salud del estado de Yucatán analizó el agua de seis de nueve lagos en ese polo turístico, después del fallecimiento de un instructor de esquí acuático que contrajo la ameba Naegleria fowleri en septiembre pasado.
Le puede interesar: Murió la primera víctima del terremoto de Panamá: familia denuncia demoras en la atención médica