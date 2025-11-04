Las claves de la reforma tributaria que el Congreso empezará a debatir en noviembre

La reforma tributaria que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro sigue en el centro del debate, pues busca asegurar los recursos necesarios para cumplir con las metas del Presupuesto General de la Nación del 2026.
A través de esta nueva Ley de Financiamiento, el Ejecutivo pretende recaudar $16,3 billones, monto con el que respaldaría el Presupuesto aprobado por el Congreso, que asciende a $546,9 billones.
Desde la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes indicaron que el informe de la ponencia debe presentarse en un plazo no superior a 15 días calendario, esto a partir del recibo de la comunicación para los congresistas, el cual se dio el 30 de octubre de 2025.
Es decir, en las dos primeras semanas de noviembre la ponencia para el primer debate de la tributaria deberá estar lista.
“Nosotros estamos listos para la presentación y la discusión que sea necesaria. Estamos en los tiempos normales, recuerden que hace poco se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026. No hay motivos de alarma de que haya una demora particularmente especial”, señaló Carlos Betancourt, viceministro de Hacienda.