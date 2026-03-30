$!Yeferson Cossio rompió el silencio tras comunicado de Avianca; esto dijo el influencer

Los influencers están dispuesto a todo, o casi todo, con tal de sumar seguidores y ‘me gusta’ en redes sociales. El caso de Yeferson Cossio es un buen ejemplo.

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El creador de contenido paisa parece capaz de cualquier cosa. Se sometió a una cirugía de implante de senos, luego a otra para ser un par de centímetros más alto, y hace poco, al parecer, puso en riesgo la seguridad de un vuelo internacional de la aerolínea Avianca por hacer una broma con un gas químico que incomodó a los pasajeros y puso en riesgo la seguridad.

La aerolínea hizo pública la situación en un comunicado emitido el pasado 29 de marzo. “Avianca se permite informar que, como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer a bordo del vuelo AV46 en la ruta Bogotá - Madrid, el pasado 11 de marzo, la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”.

Aunque el comunicado nunca dice el nombre del influencer, las redes no tardaron en suponer que se refieren a Cossio, pues ya ha hecho este tipo de bromas en otros escenarios.

Tras el revuelo en redes sociales, Cossio publicó una historia en la que al parecer se refiere a la situación diciendo: “¿Ah, cómo así, yo por aquí apenas despertándome y ya me inventaron mero chisme? Vea que bueno”.

Como la aerolínea, el influencer tampoco se refiere al tema con detalle. En el cruce de comunicaciones no hay nada claro, todo es especulación.

Pero esta no es la primera vez que Yeferson Cossio es sancionado. Hace poco menos de un año, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante la Resolución 20777 del 15 de abril de 2025, confirmó la sanción impuesta a GRUPO COSSIO S.A.S, la empresa propiedad del influencer, por un valor de $813.002.240, al comprobarse la vulneración de los derechos de los consumidores, en la promoción del curso Método Cossio.

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En ese caso, las irregularidades señaladas por la Superintendencia tenían que ver con publicidad engañosa. “Aprovechándose de su experiencia personal y su reconocimiento en redes sociales, transmitió a su audiencia la idea de que los resultados alcanzados por él eran replicables por cualquier consumidor que adquiriera el curso”, dice el comunicado de la entidad.