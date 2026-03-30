En el inicio de la Semana Santa, tras la entrada triunfal del Domingo de Ramos, el relato cristiano adopta un tono más reflexivo. El Lunes Santo, también llamado “Lunes de Autoridad”, no gira en torno a multitudes, sino a gestos íntimos, menos visible, pero decisivos en el camino hacia la crucifixión. Este 30 de marzo, cuando se conmemora el segundo día de la Semana Santa, la narrativa litúrgica deja de centrarse en actos multitudinarios y se desplaza hacia gestos de profundo contenido simbólico. El Lunes Santo, pone el foco en episodios que condensan el sentido del mensaje de Jesús en sus últimos días. Según explica ACI Prensa, esta jornada recuerda pasajes como la unción en Betania y la expulsión de los mercaderes del templo de Jerusalén, escenas que no sólo anticipan su pasión, sino que también revelan el fundamento de su autoridad, una que no se impone por la fuerza, sino que se sostiene en el amor, el servicio y la coherencia de sus actos. Lea también: Papa Leon XIV, en la Misa del Domingo de Ramos: “No se puede utilizar a Dios para justificar la guerra”

¿Qué se conmemora el Lunes Santo? Significado del llamado “Lunes de Autoridad”. Foto: Camilo Suárez

La escena en Betania marca el ritmo de la jornada. En casa de Lázaro, María rompe la lógica, toma un perfume costoso, unge los pies de Jesús y los seca con su cabello. “Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume” Según lo descrito en el Evangelio de Juan. Ese momento marca el “durante” de una semana decisiva. Mientras algunos, como Judas Iscariote, cuestionan el acto “¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y se les ha dado a los pobres?”, el relato deja entrever una tensión entre la diferencia de una autoridad basada en el cálculo y otra fundada en el amor. La respuesta de Jesús no suaviza la escena. “Déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque pobres siempre tendréis con vosotros; pero a mí no siempre tendréis” (Jn 12, 7-8). Con estas palabras, el relato trasciende el presente inmediato y se proyecta hacia lo que está por venir, el inicio de la pasión. Entérese: ¿Va a viajar esta Semana Santa? Estas serían las 10 ciudades con los hoteles más llenos

El mensaje del Papa León XIV este Lunes Santo: transformar el sufrimiento

El Lunes Santo recibe su nombre precisamente por esta revelación. Según la tradición cristiana, la autoridad de Jesús no nace de la fuerza ni de la imposición, sino del amor misericordioso. No genera miedo, sino que orienta hacia la justicia. Esa idea conecta con el “antes” de esta jornada, los días previos al Triduo Pascual (lunes, martes y miércoles) son propuestos por la Iglesia como un tiempo de contemplación sobre quién es Jesús y cómo se cumple en él la promesa mesiánica.

¿Qué se conmemora el Lunes Santo? Significado del llamado “Lunes de Autoridad”. Foto: Julio Cesar Herrera

El color litúrgico también acompaña este tránsito. Tras el rojo del Domingo de Ramos, que simboliza la pasión, vuelve el morado de la Cuaresma, signo de reflexión y preparación. Le puede interesar: El paisa que hizo el Cristo del Santo Sepulcro y la custodia de Getsemaní para la celebración de Semana Santa en Jerusalen En este contexto, el papa León XIV retomó el sentido del Lunes Santo con un llamado a encontrar significado en medio del dolor.

“A través del misterio pascual, el Señor nos muestra que incluso las circunstancias más difíciles y complicadas se pueden transformar desde dentro gracias a la fuerza del amor. El sufrimiento no siempre se puede evitar o eliminar, pero se le puede encontrar un significado redentor que restituye la dignidad perdida y abre la puerta a una vida nueva”, afirmó el Pontífice.

¿Qué se conmemora el Lunes Santo? Significado del llamado “Lunes de Autoridad”. Foto: Vatican Media

Durante una audiencia en el Vaticano, insistió en que “la resurrección de Jesús es la fuente última de esperanza para todos los que creen en Cristo y esperan la promesa de la vida eterna”. Conozca: Oración Domingo de Ramos 2026: Papa León XIV pide rezar por Medio Oriente y migrantes Y añadió una clave que conecta con el sentido del día, la verdadera autoridad no domina, sirve. “Su servicio y obediencia a la voluntad del Padre han conducido a una esperanza segura y a una paz duradera para toda la humanidad”, señaló.

¿Qué se conmemora el Lunes Santo? Significado del llamado “Lunes de Autoridad”. Foto: Camilo Suárez

El Lunes Santo marca el inicio de una secuencia dentro de la Semana Santa. A esta jornada le siguen el Martes de la Controversia y el Miércoles de la Traición, días en los que, según la tradición cristiana, se intensifican los conflictos y decisiones que anteceden a la pasión de Jesús. Luego llegarán los días centrales, el Jueves Santo, con la Última Cena; el Viernes Santo, con la muerte en la cruz; y el Sábado Santo, marcado por el silencio antes de la resurrección. Siga leyendo: Guía de planes para esta Semana Santa en Antioquia: hay arte, música y tradición en 25 municipios

Festivos de Semana Santa en Colombia

En Colombia, la conmemoración también impacta la rutina del país. Para 2026, los festivos oficiales serán el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), dos fechas que marcan uno de los periodos de mayor movilidad y actividad religiosa. Ambos días son feriados nacionales y suelen activar tanto las celebraciones litúrgicas como el turismo interno, en una de las semanas más significativas del calendario.

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