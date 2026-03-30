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Adiós a insertar la tarjeta: Bancolombia habilita retiros sin contacto en sus cajeros

Con esta opción en sus dispositivos el banco busca reforzar la seguridad en sus clientes. Conozca los detalles.

  • Con un 38 %, Bancolombia es la entidad con más cajeros electrónicos en el país. FOTO: Cortesía de Bancolombia
    Con un 38 %, Bancolombia es la entidad con más cajeros electrónicos en el país. FOTO: Cortesía de Bancolombia
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Bancolombia puso a disposición de los usuarios una nueva opción para que se pueda hacer retiros de efectivo sin contacto en los cajeros automáticos.

La entidad financiera informó sobre la opción que tienen más de 4.000 dispositivos para hacer retiros sin necesidad de introducir la tarjeta. Los clientes podrán realizar transacciones solo acercando su tarjeta al lector, sin necesidad de insertarla en el cajero.

Lea también: Grupo Cibest anuncia inversión de $1,6 billones en tecnología, tras recientes caídas de Bancolombia

La novedad aplica para las tarjetas de crédito Visa de Bancolombia, algo que según el banco, beneficiará a 983.000 tarjetahabientes de esta franquicia.

Esta novedad, según lo anunciado por la entidad a través de un comunicado, avanza para ser aplicada con otras franquicias de tarjetas, esto con el fin de que sea algo que se pueda utilizar no sólo con los plástico de crédito sin también débito.

Con este beneficio, el banco busca contribuir a la mitigación del fraude por clonación (skimming) eliminando la inserción de la tarjeta y operando bajo comunicación encriptada y de corto alcance.

Bancolombia también busca reducir la exposición a ciertos tipos de manipulaciones físicas asociadas a las ranuras de las tarjetas, y disminuir el riesgo de retención o captura de tarjetas, puesto que las personas no deberán entregar ni insertar su plástico en el cajero.

Este hito representa para la compañía un paso significativo en su objetivo de alinearse con tendencias globales de experiencias financieras más ágiles, más seguras y sin contacto.

Con un 38 % de cajeros activos en el país, hasta finales de 2025, Bancolombia es considerado como la entidad financiera con más cajeros electrónicos a nivel nacional. En total, hay 16.602 dispositivos activos de todas las compañías según Asobancaria.

Siga leyendo: Compras con tarjetas de crédito se encarecerán en abril: tasa de usura subió a 25,62%

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