“Es inmanejable”: angustiante SOS de la Clínica Astorga, en Medellín, ante deuda de la Nueva EPS por $116.934 millones

El panorama le fue expuesto a la ministra de Salud, Ana María Vesga, este martes , directamente por la gerente de la Clínica de Oncología, Claudia María Calle, en una reunión que sostuvieron en Bogotá, y que le dejó esperanzas de salidas ante la apremiante situación.

Y es que el incumplimiento en los pagos a su favor por $116.934 millones tiene a este centro de salud con dos sedes en Medellín , y que este año ha atendido 2.837 pacientes de 139 municipios colombianos, ante una inminente crisis agravada por cuentas por pagar a proveedores que ya suman $32.430 millones.

La Clínica de Oncología Astorga, una de las especializadas y privadas de más trayectoria en Antioquia , enfrenta una angustiante situación financiera por cuenta de las deudas que tienen con ella algunas entidades prestadoras de servicios de salud, especialmente la Nueva EPS.

Según Calle, la cartera acumulada ya supera los 360 días, por lo que pidió al Gobierno Nacional una inyección de liquidez de, al menos, $50.000 millones para sostener su operación. Estos recursos, enfatizó, deben llegar antes de dos semanas para aliviar las finanzas y mitigar riesgos en la operación.

“Me reuní con la ministra, una señora extraordinaria, con todas las mejores intenciones, pero yo necesito, como le dije a ella, que nos hagan una liberación por lo menos de los recursos corrientes y unos planes de pagos, que esa es la idea que ellos tienen”, comentó la dirigente.

Aunque están al día con los salarios del personal, 180 trabajadores con que cuentan, el 60 % de la deuda con los proveedores está en más de 90 días. En medio de las dificultades, hace 15 días, tuvieron, que cerrar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), afectando a 400 pacientes con la suspensión de ese servicio.

“Hemos sido como muy reservados, pero llega un momento en que esto se vuelve inmanejable. La realidad es que tenemos una población muy grande de pacientes y, desafortunadamente, los recursos en el gobierno anterior, esos 4 años, fueron la muerte”, enfatizó.

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La deuda de Nueva EPS con clínicas en Antioquia se sumó, en este caso, a una presión financiera que Calle dijo haber enfrentado durante varios años. Para pagar la nómina, explicó, la institución recurrió a créditos bancarios para no atrasarse con sus trabajadores.

Con corte a junio pasado, las deudas que las EPS acumulaban con la red hospitalaria, tanto pública como privada, llegaron a $16,7 billones, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Antioquia.

La Nueva EPS, que incrementó en el pasado cuatrienio su cartera en un 202%, pasando de $2,3 billones en 2022 a $7 billones en junio de este año, es la responsable de la mayoría de esa deuda.

Solo para los privados, la cartera para este año está en $14,38 billones con corte a junio; para la red pública está en $2,39 billones.

“Ojalá que nos paguen, porque sería muy injusto que no lo hicieran. Sé que tenemos un enredo gigante que nos dejó el gobierno anterior, pero deben entender la gran importancia que es para Antioquia esta entidad y que nosotros queremos seguir haciendo las cosas bien, con la mejor evidencia científica, con los mejores profesionales, ayudando a la gente”, añadió Calle.

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