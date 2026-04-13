Medellín declara emergencia hospitalaria por deuda de 2,157 billones de EPS intervenidas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, declaró la emergencia hospitalaria en todo el distrito debido a la sobreocupación que registran los centros asistenciales en esta jurisdicción y la multimillonaria deuda que tienen las EPS con el sistema de salud, la cual asciende a 2,157 billones de pesos.

La alerta se elevó después de una reunión del alcalde con directores de clínicas y hospitales públicos y privados de la ciudad, además de ligas de usuarios, encontrando cifras alarmantes que muestran la crisis humanitaria que vive el sistema de salud.

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De acuerdo con el mandatario local, la red de la capital antioqueña opera a niveles críticos, pues las áreas de Urgencias están por encima del 100 %, llegando incluso a niveles del 191 por ciento en el Hospital La María, 163 por ciento en Incodol y más del 150 por ciento en instituciones como el San Vicente Fundación y el Pablo Tobón Uribe.

En las áreas de Observación la situación no es mejor: en el Hospital General hay más de 100 pacientes en atención ambulatoria en los corredores, 83 en el Pablo Tobón, 55 en La María y 41 en San Vicente Fundación. “Esto no es una alerta más. Esto ya tocó fondo”, advirtió Gutiérrez.

La gravedad de la situación quedó ilustrada con el caso de Cardiovid, que suspendió servicios a usuarios de Nueva EPS por falta de contrato y ausencia de pagos desde el 2 de febrero. Según informó el director de la institución al alcalde, actualmente hay 30 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente y a quienes Nueva EPS no les está entregando los medicamentos. Ante la pregunta de qué pasaría si los medicamentos no llegaban, la respuesta fue categórica: morirían.

En la misma situación se encuentra el Hospital Alma Mater, que canceló más de 2.000 atenciones, incluyendo cirugías y atenciones domiciliarias para usuarios de esa EPS.