Gobierno reactivó la alianza con Colfuturo que había cerrado Petro, ¿desde cuándo podrá acceder?

Buenas noticias para los colombianos que quieren estudiar en el exterior. El Gobierno Nacional reactivó la alianza con Colfuturo, una fundación que ayuda a los profesionales del país a financiar estudios en universidades extranjeras. La iniciativa hace parte del programa Talento ColombIA promovido por el Ejecutivo. El vicepresidente José Manuel Restrepo, quien se reunió con personal de Colfuturo, celebró la decisión y agradeció a la ministra de Ciencias, Claudia Benavides. “Estudiar una maestría o un doctorado en el exterior vuelve a estar al alcance de más colombianos (...) felicitaciones y un gran reconocimiento a la ministra Claudia Benavides por esta gestión tan importante”, dijo. Y añadió que la inversión será de $25 millones de dólares (cerca de 82 mil millones de pesos) para las cohortes 2026 y 2027 del Programa Crédito Beca.

Este financia programas presenciales y de tiempo completo en el exterior, con una duración entre 9 y 24 meses. Los créditos ascienden hasta $50.000 USD, cerca de 163 millones de pesos. La meta será seleccionar a cerca de 3.000 profesionales para 2027. Los recursos saldrán de cartera recuperada y rendimientos financieros de convenios anteriores administrados por Colciencias. Eso sí, se anunciaron algunos cambios. “Se revisarán los mecanismos para premiar a quienes se vinculen con la industria, trabajen en áreas prioritarias para el país y lleven su conocimiento a las regiones que más lo necesitan”, expuso la Vicepresidencia. Le puede interesar: Colfuturo: Petro generaliza sobre las cifras y acude al discurso de clases para quitar el apoyo

Fechas de convocatoria, requisitos y porcentaje condonable en beca

En caso de querer aplicar, tenga en cuenta que la convocatoria abrirá entre enero y marzo de 2027. Entre los requisitos está ser colombiano, tener un título de pregrado, presentar su programa de interés y redactar un escrito. Además, de ser seleccionado, al momento de legalizar el crédito beca debe certificarse el dominio de un segundo idioma. De acuerdo con Colfuturo, las condiciones varían según el programa, pero se los bonos condonables son hasta del 40 %. El 25 % puede convertirse en beca si la persona se gradúa de una maestría o doctorado en cualquier área de estudio o una especialidad médica, y si regresa al país y permanece por al menos tres años. En otras palabras, puede haber una condonación total hasta del 65 %.

Antecedentes de la suspensión del convenio bajo el gobierno de Gustavo Petro

En diciembre de 2025, Colfuturo informó que el gobierno de Gustavo Petro dejaría de financiar el Programa de Crédito Beca, que hasta el momento había permitido seleccionar a cerca de 25.000 colombianos para realizar estudios de posgrado en el exterior, con el compromiso de regresar al país y aportar a su desarrollo. En ese momento, Petro acudió al discurso de clase para justificar la decisión. “Colfuturo es una entidad privada que solo ha entregado becas a personas del estrato 4, 5 y 6, solo en Bogotá y Medellín, solo 3.000 al año”, generalizó Petro. Y añadió que “dar 90 doctorados al año con créditos no le sirve a Colombia. Solo los ricos pueden pagar esos créditos, los pobres terminan saliéndose de la carrera o suicidándose como pasa en el Icetex”. Le puede interesar: “Espero que el próximo gobierno retome la alianza”: director de Colfuturo En 2025, por ejemplo, hubo beneficiarios en los seis estratos socioeconómicos, una tendencia que se repite en 2024, 2023 y 2020. Ese año, la mayoría de los seleccionados pertenecía al estrato 3, y el 72 % de las personas beneficiarias provenía de los estratos 1 al 4. El gobierno Petro argumentó, además, que Colfuturo era un intermediario, dando a entender que a través del ministerio de Ciencias podía gestionarse un programa igual de exitoso. Ante eso, la creadora de Colfuturo, Isabel Londoño, le contestó a la entonces ministra de Ciencias, Yesenia Olaya. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “La reto a demostrarle al país que tiene la capacidad técnica y administrativa para ofrecer en 2026 un programa de becas desde Minciencias que siquiera alcance la calidad de Colfuturo”. Bloque de preguntas frecuentes: