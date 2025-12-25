Colfuturo: Petro generaliza sobre las cifras y acude al discurso de clases para quitar el apoyo

E n 2025 fueron 1.214 colombianos seleccionados para acceder a las becas, siendo el 39% personas jóvenes (de los 18 a los 25 años).

En más de tres décadas de funcionamiento, la entidad ha seleccionado cerca de 24.000 personas, de las cuales 17.000 utilizaron la financiación del Programa Crédito Beca (PCB) para cursar maestrías y doctorados en universidades de alto nivel alrededor del mundo.

Desde su creación en 1991, Colfuturo se ha consolidado como uno de los principales programas de financiación para estudios de posgrado en el exterior en Colombia.

El respaldo del Estado a este programa comenzó a tomar forma en 2007, cuando se firmó el primer acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Educación Nacional, el Icetex y Colfuturo.

Un año después, el convenio se renovó con la participación de Colciencias, hoy Minciencias, y en 2009 se estableció que el Gobierno nacional asumiría, por al menos nueve años, los recursos destinados a la condonación de los créditos, es decir, la parte de beca del programa.

Ese compromiso se reforzó en 2017 con el Conpes 3862 de 2016 mediante el cual el Estado se comprometió a aportar 698.000 millones de pesos para apoyar el crecimiento de Colfuturo hasta 2025. Bajo ese esquema, el Gobierno llegó a financiar alrededor del 40 % del presupuesto del PCB, un componente clave para sostener la escala y las condiciones favorables del programa.

Las cifras de Colfuturo muestran que más del 25 % de las personas beneficiarias se graduaron de universidades públicas en Colombia antes de salir al exterior, y el 58 % obtuvo su título de pregrado en instituciones de Bogotá.

El retiro del apoyo estatal fue respaldado por el presidente Gustavo Petro, quien sostuvo en X que “Colfuturo es una entidad privada que solo ha entregado becas a personas del estrato 4, 5 y 6, solo en Bogotá y Medellín, solo 3.000 al año”, lo que es una generalización.

En materia socioeconómica, los datos evidencian que, año tras año, hay personas seleccionadas de todos los estratos, incluidos los estratos 1 y 2.

En 2025, por ejemplo, hubo beneficiarios en los seis estratos socioeconómicos, una tendencia que se repite en 2024, 2023 y 2020. Este año, la mayoría de los seleccionados pertenecía al estrato 3, y el 72 % de las personas beneficiarias provenía de los estratos 1 al 4.

Sin embargo, Colfuturo confirmó que la convocatoria de 2025 será la última que contará con recursos del Gobierno Nacional. A partir de 2026, la entidad deberá operar sin el respaldo financiero del Estado, un giro que marca el fin de una alianza de casi dos décadas.

Según explicó su director ejecutivo, Jerónimo Castro Jaramillo, el Gobierno realizó en 2025 el último desembolso comprometido, por cerca de 64.000 millones de pesos, equivalentes a algo más de 15 millones de dólares.

El argumento del Gobierno Petro para justificar el retiro de los recursos a Colfuturo parte de que se trata de un intermediario, modelo que funcionó por casi dos décadas para entregar becas.

“Nosotros lo hacemos ahora en el ministerio de Ciencias, entidad pública manejando el dinero público, van más de 7.000 becas para doctorado y maestría en profesiones necesarias para Colombia y es para estudiantes de todo el país”, dijo el mandatario en X.

La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, argumentó que el Gobierno le quitó el apoyo al programa, pues “bajo el esquema de Colfuturo el 80% de los beneficiarios se concentró en Bogotá y Antioquia, y cerca del 60% pertenecía a los estratos 4, 5 y 6”.