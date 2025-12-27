“Espero que el próximo gobierno retome la alianza”: director de Colfuturo

En plena época de fin de año, y sin previo aviso, el Gobierno decidió terminar la cooperación con la Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo) que ha becado a más de 17.000 profesionales colombianos y colombianas en las mejores universidades del mundo. Se trata de becas bajo la figura de crédito condonable y no un subsidio, pues el Estado ha aportado alrededor del 40 % de los recursos y Colfuturo pone el resto, gracias al sector privado. Apelando al discurso de clases y sin un plan b claro, el presidente Gustavo Petro generalizó la cobertura del programa diciendo que era solo para “ricos de estratos 4, 5 y 6”. Jerónimo Castro, director ejecutivo de Colfuturo, en entrevista con EL COLOMBIANO, explica el detalle de esas cifras y contesta a la polémica apelando a la necesidad de que el próximo gobierno retome la cooperación sin que eso implique que el Estado no fortalezca subsidios educativos o mayor cobertura.

¿Se enteraron de sorpresa que el Gobierno no iba a continuar el convenio con ustedes o lo veían venir?

“Lo veíamos venir. El Gobierno desembolsó todo lo que tenía comprometido contractualmente, hizo el último desembolso en febrero y en ese sentido cumplió con su obligación y su compromiso. Sin embargo, este es un proyecto que tiene más de 20 años, con diferentes gobiernos hemos ido renovando y buscando fondos que garanticen sostenibilidad y eso es lo que no logramos. Entonces lo veíamos venir porque desde hace tres años hemos estado buscando la manera de gestionar esa prolongación que necesita un Conpes, una estructura pública para la cooperación. Ahora estamos a cinco días de finalizar el año y ya no hay ninguna posibilidad de que el año entrante se mantenga esa cooperación”.

¿Por qué cree que el Gobierno se esperó hasta el último año de mandato para romper con Colfuturo?

“Me cuesta mucho trabajo valorar las razones e intenciones, pero nosotros siempre trabajamos muy bien con el Ministerio de Ciencias, tienen gente muy profesional en general y muchos de ellos muy pilos y comprometidos. Y bueno, nunca habíamos tenido como una dificultad, pero tampoco una respuesta. No estoy seguro que haya como una intención, sino el resultado de que no se dio porque no hubo respuesta en la que dijeran ‘no queremos mantener esa cooperación por estas razones’. El tema se arrastró hasta el punto que el año entrante esos recursos ya no van a estar”.

Pero director, el presidente Petro ha dicho en redes que a Colfuturo la administran “unos banqueros” y que beneficia “solo a ricos de estratos 4, 5, 6” en Bogotá y Medellín. ¿No cree que ahí se ve la intención del Gobierno?

“Todo este tiempo Colfuturo ha sido un espacio pacífico y tranquilo de cooperación. Entonces, he tratado al máximo posible de no entrar en ese debate, solo invito a los lectores a que revisen nuestro portal web y ahí está toda la información de lo que hemos sido en tres décadas. Desde la primera promoción en 1992, de la que hice parte, hasta la última. Si suma desde 2007 hasta 2005, el grupo mayoritario son personas de estratos tres y cuatro. Y a los lectores les pido que piensen quién es una persona de estrato tres y cuatro. Es una familia trabajadora que de pronto tiene una tienda, una peluquería, la clase media. Además, Colfuturo nunca ha escogido a nadie por el estrato al que pertenece; la cooperación con el Gobierno nos ha permitido tener toda esa diversidad de orígenes regionales y socioeconómicos. Estamos hablando de posgrados en el exterior, entonces es muy difícil que alguien que por circunstancias de inequidad no haya tenido acceso a la educación pueda realizar un posgrado afuera. Y eso no es un problema de Colfuturo, no lo podemos resolver. Cuando usted le pone un termómetro a una herramienta de política pública para resolver un problema que no tiene la capacidad de resolver, pues se plantea una discusión en un terreno desacertado”.

El presidente Petro ha presentado unos diagramas sobre la población beneficiada, ¿cree que distorsiona la realidad?

“Quisiera no rebatir ni discutir con un presidente que respeto y que, además, ocupa un cargo importantísimo en el país. Pero uno puede decir que hay seis estratos: los altos son el 5 y el 6; los medios, el 3 y el 4; y los bajos, el 1 y el 2. Dependiendo de cómo se sumen los estratos medios, se podría afirmar que el 70 % de personas que apoya Colfuturo son de estratos bajos y medios, y eso sería correcto. Lo que hace el Gobierno es subir el estrato 4 como si fuera un estrato alto. Pero ¿quiénes son estrato 4? Además, como si ser estrato 4 fuera un pecado. Son personas esforzadas, trabajadoras, prósperas en el sentido de que han construido pequeños patrimonios, pero que no tienen los recursos para que uno o dos hijos puedan estudiar en el exterior, en las mejores universidades. De eso se trata Colfuturo. Hemos tenido beneficiarios de todas partes del país, incluso de las regiones más apartadas. Hay numerosos testimonios y de eso también es partícipe el Estado. Por eso me cuesta entender esa discusión, porque Colfuturo, en realidad, no es de un grupo de empresarios, aunque han tenido una participación muy generosa e importante, sino que ha sido una construcción conjunta. Colfuturo nunca habría podido hacer lo que hizo si diferentes gobiernos, con visión de futuro y de lo que es posible, no hubieran movilizado recursos que, aunque no son gigantescos, sí son importantes: alrededor de quince millones de dólares cada año, lo que permitió darle escala al programa”.

¿Qué va a pasar entonces con Colfuturo en 2026?

“Estamos reinventándonos. Esperaría que todo esto sirva para que haya realmente una transición y para que las personas se cuestionen, especialmente quienes tienen posibilidades de ser presidente, sin importar su orientación política, y se conecten con la idea de que Colombia debe seguir enviando jóvenes a formarse en las áreas más importantes del conocimiento. Piense en inteligencia artificial, en las nuevas drogas y medicinas, en política pública, en todas las áreas que Colfuturo apoya. Esto no es un lujo; no es un programa diseñado para beneficiar a alguien por su origen, sino una necesidad estratégica para el país y, al mismo tiempo, una oportunidad para esos jóvenes. Colfuturo está buscando recursos. Es muy difícil que, en un periodo de tiempo relativamente corto, se consigan los millones de dólares que se necesitan, pero con el apoyo de la Junta, en la que, por cierto, el Gobierno ha tenido presencia y ha asistido a las sesiones, buscamos la manera de financiar temporalmente el programa y reconectar la conversación en un espacio más tranquilo y positivo”.

¿Tienen la expectativa de que el próximo gobierno en agosto de 2026 retome la alianza?