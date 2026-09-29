Colombia podría acceder a un crédito del FMI de hasta $56,6 billones, ¿qué está en juego?

Este domingo, en alocución, el presidente, Abelardo de La Espriella, alertó que la plata no alcanza para pagar la deuda ni para sostener el funcionamiento del Gobierno. Y anunció que Colombia abrirá negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida ordenada a la crisis fiscal que, según él, heredó de la administración anterior. “Las finanzas públicas ya no aguantan más. El saldo está en rojo”.
Por eso, ayer, el Gobierno nacional solicitó al FMI iniciar la misión técnica para realizar la Consulta del Artículo IV, un examen independiente sobre el desempeño de la economía colombiana y las políticas macroeconómicas del Ejecutivo. La solicitud se conoció después de la visita al país de Nigel Clarke, director gerente adjunto del organismo, quien se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el equipo técnico de la cartera.
El ministro Gómez aseguró que el Gobierno recibió una situación fiscal compleja tras el cuatrienio anterior. Según las cifras de Hacienda, el Estado tiene gastos cercanos a $40 billones mensuales frente a ingresos de unos $29 billones, mientras una parte importante del presupuesto está comprometida con el pago de obligaciones.
Por ejemplo, el déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que el Estado recibe y lo que gasta, cerró 2025 en 6,4% del PIB. Lo que agrava el cuadro es que durante el gobierno de Gustavo Petro se amplió como nunca el valor en pesos del déficit. En 2025 el déficit a financiar llegó a $117,8 billones y en 2024 a $114,5 billones. En los años de pandemia, esa cifra fue de $77,7 billones y $83,1 billones, respectivamente.
La decisión cambia el libreto del Gobierno ya que hace tres semanas, durante la Convención Bancaria, el ministro Gómez había asegurado que el Gobierno no buscaría un acuerdo con el FMI como alternativa para enfrentar el elevado déficit fiscal.
Por eso, Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, reparó el viraje y recordó que el ministro había descartado esa opción y que ahora el Gobierno decidió avanzar en esa dirección. Para él, abrir las conversaciones es un paso adecuado frente al estado actual de las finanzas públicas.