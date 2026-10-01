Deportistas colombianos van por el título de los World Skate Games a Paraguay

Con 166 deportistas, de ellos 16 campeones del mundo, Colombia compite desde hoy en los World Skate Games en Paraguay, hasta el próximo 18 de octubre. La delegación nacional está integrada por deportistas que combinan experiencia, juventud, disciplina y hambre de gloria, que sueñan con brillar en las 10 disciplinas en las que tendrá representación el país. La ilusión de volver a ser protagonista es una motivación extra que tienen los integrantes de la delegación nacional, que ha logrado, en el historial, dos títulos generales en las ediciones de Nanjing 2017 y Argentina 2022, y dos subtítulos en Barcelona 2019 e Italia 2024. Entre la delegación nacional se encuentran 36 deportistas antioqueños en las modalidades de patinaje artístico, hockey patín, inline downhill, patinaje de carreras y skateboarding, que están llamados a ganar medallas para el país, como es el caso de Jazmín Álvarez, quien, además de haber clasificado a los Juegos Olímpicos de 2024, se acaba de coronar campeona nacional y fue medallista en los recientes Juegos Suramericanos que se disputaron en Argentina. “Estoy muy feliz y me siento muy orgullosa, no solo de representar mi región y mi país, sino de seguir abriendo espacios para los chicos y chicas que también sueñan con dedicarse a este deporte. En Paraguay y luego en Japón daré todo porque tengo la ilusión de volver a clasificar a unos Juegos Olímpicos y por eso espero darla toda y tener un gran desempeño”, comentó Jazmín. La antioqueña no la tendrá fácil, ya que en Paraguay estarán, entre otras, la medallista olímpica brasileña Rayssa Leal, la campeona mundial Raicca Ventura, también de Brasil, y la española Naia Laso, quien ganó diploma olímpico en París 2024.

Los representantes nacionales

La delegación nacional, que está integrada por 100 hombres y 66 mujeres, estará con 28 patinadores de la modalidad de carreras, mientras que en el artístico serán 24 representantes. En el hockey en línea, Colombia contará con 40 jugadores, distribuidos en tres selecciones: júnior damas, sénior varones y júnior varones. En el hockey patín también tendrá presencia con tres selecciones y un total de 29 deportistas: sénior damas, sénior varones y sub-19 varones. Mientras que en el skateboarding estarán 12 exponentes, en el inline downhill habrá 17 y en el roller freestyle, 13 patinadores. Los voceros de la Federación Colombiana de Patinaje confirmaron también que el país tendrá tres representantes en skate cross, ese mismo número en inline slalom y un deportista en scooter. “Este es un esfuerzo conjunto de la Federación Colombiana de Patinaje, los padres de familia y los deportistas, una unión que nos permite tener una buena participación en los mundiales de patinaje sobre ruedas. Tenemos que dar también un agradecimiento especial al Ministerio del Deporte y al Comité Olímpico Colombiano por su apoyo para poder concretar esta participación”, expresó Alberto Herrera Ayala, presidente de Fedepatín. La inauguración de la competencia será este viernes 2 de octubre, y los primeros colombianos en entrar en competencia serán los representantes de skate cross, inline downhill y hockey en línea júnior varones, este sábado 3 de octubre.

La cuota antioqueña de la delegación

El listado de deportistas antioqueños, liderado por figuras como María Paulina Pérez —una de las más experimentadas del grupo de artístico—, Jazmín Álvarez (estuvo en París, pero una lesión un día antes de iniciar la competencia le impidió disputar su prueba) y Juan Esteban Garcés (foto), cuenta con cuatro patinadores de la modalidad de carreras, ocho en patinaje artístico, once en hockey patín de la categoría sub-19, dos representantes de skateboarding y once en inline downhill. Entre el grupo de entrenadores de los diferentes deportes y disciplinas también hay antioqueños: Iván Vargas, en patinaje de carreras, y Óscar Rivera, en artístico.

Medallistas olímpicos en Paraguay

En el listado de deportistas inscritos para los Juegos Mundiales en Paraguay están varios medallistas olímpicos, como la brasileña Rayssa Leal, presea de plata en Tokio 2020 y bronce en París 2024. Sky Brown, el inglés ganador de bronce en Tokio y París en la modalidad de park del skateboarding; Keegan Palmer, de Australia, quien es doble medallista olímpico (Tokio y París); Jagger Eaton, de Estados Unidos, medallista de plata en París 2024; Augusto Akio, de Brasil, bronce en París 2024; y Yuto Horigome (foto), de Japón, campeón olímpico de street en Tokio y París.

Campeones mundiales en la delegación nacional