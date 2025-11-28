Selección Colombia de baloncesto venció a Venezuela con Jaime Echenique y Juan Diego Tello como figuras

La Selección Colombia de baloncesto venció a Venezuela, en el coliseo Evangelista Mora de Cali, con el lucimiento de Jaime Echenique y Juan Diego Tello, claves para el apretado triunfo 80-78 que le permite a los dirigidos por Tomás Díaz, iniciar con pie derecho su participación en el clasificatorio al Mundial de 2027.
Echenique logró 17 puntos y 7 rebotes, mientras que el antioqueño Juan Diego Tello, con 16 puntos, comandaron a los dueños de casa que, alentados por el público, lograron parciales de 22-27 en el primer tiempo, para recuperarse en los tres siguientes: ganaron 23-21, 21-17 y 14-13, para quedarse con una apretada victoria 80 por 78.