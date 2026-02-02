bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Es casi imposible que un proyecto como el de 1989 se repita en Nacional”: Juan Jairo Galeano

02 de febrero de 2026

2026-02-02 20:3:3

El exdelantero de Atlético Nacional e Independiente Medellín, Juan Jairo Galeano, habló en Línea de Gol sobre el presente del cuadro verde, anécdota de su pasado como jugador y asistente técnico. Remató hablando sobre la Selección Colombia y dijo quien cree que es el mejor atacante colombiano de la actualidad. ...