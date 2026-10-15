¿Colombia se llenó de lácteos de EE. UU.? Importaciones de leche en polvo crecieron 76,7% y reabren debate por el etiquetado

Una caja de leche con una marca colombiana que usted encuentra en una tienda o supermercado no necesariamente garantiza que ese líquido haya sido producido en el país. Esa es la discusión que quiere poner sobre la mesa la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), en medio del fuerte crecimiento en un 76,7% en las importaciones de leche en polvo en los primeros siete meses del año, frente a igual lapso de 2025, con Estados Unidos como principal proveedor. Y es que entre enero y julio de 2026, Colombia importó 69.400 toneladas de productos lácteos, por cerca de US$241,9 millones. El volumen aumentó alrededor de 57% frente al mismo periodo de 2025 y ya equivale a cerca de 89% de las importaciones registradas durante todo el año pasado. Dentro de esas compras, la leche en polvo entera y descremada sumó 49.572 toneladas . A su vez, las cifras de comercio exterior fueron consolidadas por Fedegán con base en datos del Dane, mientras que el dato específico de leche en polvo fue divulgado por Analac con cifras de la Dian. El aumento también se refleja en la comparación histórica. Las compras externas de los primeros siete meses de 2026 superaron en 26% las de 2020, el año que hasta entonces registraba el mayor acumulado de ese periodo, con 55.129 toneladas. Frente a 2019, el crecimiento es de 72%, mientras que el volumen es más de tres veces el registrado en 2012, cuando se importaron 22.220 toneladas entre enero y julio. Le puede interesar: Colombia marca récord histórico en importaciones: dólar barato disparó compras de vehículos y gas No se trata de un salto concentrado en un solo mes. En enero ingresaron 10.203 toneladas, frente a 6.461 un año antes, y en marzo fueron 10.609, más del doble de las 4.991 toneladas de marzo de 2025. En julio se registró otro aumento pronunciado: las importaciones llegaron a 13.674 toneladas, frente a 6.357 en el mismo mes del año anterior. El valor de las compras de ese mes pasó de US$19,6 millones a US$51,2 millones. En el orden de destinos importadores, Estados Unidos encabeza las compras externas y, entre enero y mayo, aportó 26.156 toneladas de derivados lácteos, equivalentes a 55,4% del total importado durante ese periodo. Sus envíos aumentaron 72,5% frente a los mismos meses de 2025. Chile también amplió su participación, con un crecimiento de 138% en sus ventas a Colombia, mientras Bolivia se mantiene entre los proveedores relevantes, pues representó 5,6%. En el conjunto de productos ingresaron 34.410 toneladas de leche en polvo, 5.796 toneladas de quesos y 3.875 toneladas de lactosueros durante los primeros cinco meses del año. El panorama tiene un elemento adicional a tener en cuenta, puesto que desde el 1 de enero de 2026, la leche y los productos lácteos estadounidenses que cumplen las condiciones de origen del Tratado de Libre Comercio (TLC) ingresan a Colombia sin los aranceles ni los contingentes que regían para esos productos. La desgravación completa prevista en el acuerdo facilita su entrada, aunque el aumento de las importaciones también responde a otros factores, como la tasa de cambio, las condiciones de compra y las decisiones de abastecimiento de la industria.

Analac pide que el consumidor sepa qué leche compra

Estados Unidos se mantiene como principal proveedor de productos lácteos. Analac pide identificar el origen de la materia prima y Fedegán solicita al Gobierno evaluar mecanismos de defensa comercial. FOTO EL COLOMBIANO

El gremio de productores no está planteando cerrar las importaciones ni reabrir el TLC. Su llamado, explicado por Daniela España, presidenta ejecutiva de Analac, apunta a que la industria informe de manera más clara si los lácteos que comercializa fueron elaborados con leche colombiana, materia prima importada o una combinación de ambas. “Hoy en día se están trayendo 50.000 toneladas de leche en polvo descremada y entera, y parte de esa leche en polvo se usa en la industria para reconstituir o recombinar”, explicó Daniela España en diálogo con EL COLOMBIANO. El problema, según la dirigente gremial, es que el consumidor puede asociar una marca nacional con el origen colombiano de la leche, sin contar necesariamente con información clara para distinguir de dónde procede la materia prima. Por eso, Analac propone que los empaques identifiquen los productos elaborados con leche colombiana y permitan diferenciarlos de aquellos que utilizan ingredientes lácteos importados. Lea más: Gas importado marca récord en Colombia, ya cubre el 32 % del mercado: así impacta el bolsillo “Es que el consumidor decida apoyar al campo colombiano sabiendo que lo que está consumiendo es colombiano”, sostuvo España. El planteamiento, dijo, sigue una línea similar a la discusión impulsada por el sector cafetero sobre la identificación del origen de los alimentos. La asociación sostiene que el debate debe centrarse en la trazabilidad y en la posibilidad de tomar decisiones de compra informadas. También menciona como antecedente las restricciones adoptadas en algunos estados de Brasil para impedir que las industrias reconstituyan leche en polvo importada para elaborar leche líquida, con excepciones ante situaciones comprobadas de desabastecimiento. Sin embargo, reconoce que las importaciones son legales y pueden complementar la oferta. Su advertencia es que el crecimiento sostenido de las compras externas podría afectar las decisiones futuras de compra de la industria y, con ello, la demanda por leche producida en el país.

Fedegán advierte por el volumen importado y pide revisar medidas comerciales

La preocupación de Analac coincide con la de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) en cuanto al aumento de las importaciones, pero las organizaciones ponen el acento en respuestas distintas. Óscar Cubillos, director de la Oficina de Estudios Económicos de Fedegán, señaló a este medio que el país podría alcanzar las 100.000 toneladas importadas de leche y derivados lácteos en 2026, lo que representaría un máximo histórico. El año pasado, según las cifras citadas por el gremio, las compras externas llegaron a unas 77.000 toneladas. “Lo que más le hace daño a la economía colombiana es la leche en polvo y los lactosueros”, afirmó Cubillos. Por su parte, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, solicitó al Gobierno examinar los mecanismos de defensa comercial que podrían aplicarse si se cumplen las condiciones legales, mantener un seguimiento a las importaciones y verificar las reglas de origen de los productos provenientes de países como Chile y Bolivia. El gremio también pidió revisar posibles subsidios o prácticas de competencia desleal y fortalecer los controles sanitarios y aduaneros. Fedegán advierte que, entre enero y mayo, las 28.160 toneladas de leche en polvo importadas desde Estados Unidos, Chile y Bolivia equivalían, según sus cálculos, a cerca de 234 millones de litros de leche líquida. Conozca también: Ganaderos en Colombia serán beneficiados por “sorpresa” de China con arancel a la carne importada El gremio compara ese volumen con el acopio formal nacional y sostiene que el aumento de las compras externas debe ser objeto de atención por sus posibles efectos sobre los pequeños y medianos ganaderos. “El crecimiento de las importaciones de leche en polvo provenientes de Chile y Bolivia merece especial atención. Aunque ello no supone por sí mismo la existencia de irregularidades, resulta necesario examinar las razones de este comportamiento y, particularmente, verificar rigurosamente el cumplimiento de las reglas de origen establecidas en los respectivos acuerdos comerciales, de manera que las preferencias arancelarias sean aplicadas exclusivamente a productos que efectivamente tengan derecho a ellas”, dice Fedegán, en un comunicado. La diferencia entre ambos planteamientos está en el énfasis: mientras Analac pone en primer plano la información al consumidor y la identificación del origen de la materia prima, Fedegán solicita que el Gobierno evalúe medidas comerciales y refuerce la vigilancia sobre las importaciones. Las dos organizaciones advierten que el problema no debe medirse únicamente por el volumen que entra al país, sino también por sus consecuencias para la producción nacional.

Importaciones al alza, acopio casi estable

El crecimiento de las compras externas se presenta mientras el acopio formal de leche nacional permanece relativamente estable. Según Analac, durante el primer semestre de 2026 cayó 0,5%, hasta 1.724 millones de litros. En el trópico bajo la reducción fue de 11,1%, mientras que en el trópico alto se registró un aumento de 1,6%. Para España, estos datos no permiten afirmar que exista un desabastecimiento generalizado que explique por sí solo el incremento de las importaciones. La dirigente considera que la industria puede estar anticipándose a eventuales dificultades climáticas, entre otros factores, pero insiste en que el comportamiento del acopio nacional no muestra una caída de magnitud comparable con el crecimiento de las compras externas. La presidenta de Analac advierte que el impacto sobre los productores no necesariamente se refleja de inmediato en el precio que reciben por litro, pues existen mecanismos de pago asociados a la calidad de la leche. La preocupación del gremio es de mediano plazo: si la industria sustituye progresivamente la producción nacional por materia prima importada, podría reducirse la demanda por la leche de los ganaderos colombianos. La actividad lechera sostiene a más de 320.000 familias rurales y genera cerca de 705.000 empleos, de acuerdo con cifras citadas por Analac. Por eso, la asociación considera que la decisión de compra también tiene una dimensión económica y social. Puede leer: Importaciones crecen 27% en junio y dólar barato impulsa las compras externas en Colombia “Más que plantearlo como una problemática en el hoy, es un llamado a pensar hacia futuro”, dijo España. La dirigente advirtió que una menor demanda por la producción nacional podría terminar afectando a la propia industria si, más adelante, disminuye la disponibilidad de leche colombiana. Por lo que la líder gremial concluyó que el debate, por ahora, no se concentra en prohibir la entrada de productos lácteos extranjeros. Puesto que, la discusión está en cómo competir bajo las nuevas condiciones comerciales, qué controles deben aplicarse y qué tan visible debe ser para el consumidor el origen de la leche que termina en su mesa. Bloque de preguntas y respuestas: