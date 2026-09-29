Gas importado marca récord en Colombia, ya cubre el 32 % del mercado: así impacta el bolsillo

En una cocina de Medellín o de Envigado, la llama azul de la estufa no dice de dónde viene, pero los números sí lo dicen. En agosto de 2026, casi uno de cada tres pies cúbicos de gas que abastecieron el mercado colombiano llegó del exterior, en barco y licuado.
Así lo reveló el más reciente Informe de Taladros y Producción de Campetrol, al calcular que las importaciones de gas promediaron 341,4 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) y representaron el 32,3% del gas comercializado en el país.
De acuerdo con el reporte, nunca antes en la serie histórica el gas extranjero había pesado tanto, ya que el techo anterior era de 29,9% y se había marcado en octubre de 2024.
“Las cifra smuestran que las importaciones de gas continúan adquiriendo una participación cada vez más relevante en el abastecimiento nacional”, advirtió Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol, el gremio que agrupa a las empresas de bienes y servicios del sector de hidrocarburos.
En ese mismo informe, se leen otras cifras clave de agosto de 2026. Por ejemplo, el gas nacional comercializado llegó a 717,0 MPCD, para una caída de 10,4% frenet a hace un año. En cuanto al petróleo, se produjeron 732,7 mil barriles diarios, eso equivale a 2,3% menos que en agosto de 2025. Por su lado, los taladros activos sumaron 114, el mismo número de julio. Y las exportaciones de petróleo, de enero a julio, ascendieron a US$9.002 millones, es decir, 18,5% más.
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