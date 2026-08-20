Colombia lleva una década perdiendo inversión, cayó de 23,8% a 17% del PIB

Colombia enfrenta el desafío de recuperar la inversión que perdió durante la última década. El país pasó de destinar el equivalente a 23,8% del Producto Interno Bruto (PIB) a inversión en 2015 a apenas 17% en 2025. El problema es que el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 plantea prácticamente revertir esa caída en los próximos diez años. La proyección oficial contempla que la tasa de inversión llegue a 23,4% del PIB en 2035, es decir, un aumento cercano a 6,4 puntos porcentuales. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana analizó qué tan realista es ese supuesto y encontró que se trata de un escenario posible, pero excepcional, si se compara con la experiencia histórica de Colombia y de otros países latinoamericanos. Para el observatorio, la discusión es relevante porque la inversión es uno de los principales motores de la capacidad productiva de una economía. De ella dependen, en buena medida, la ampliación de la infraestructura, la incorporación de maquinaria y tecnología y la capacidad de producir más bienes y servicios en el futuro. Siga leyendo: Gobierno de De la Espriella enfrenta otro reto: financiar la reconstrucción tras el terremoto

Colombia tendría que recuperar en 10 años lo que perdió en la década anterior

Para analizar la evolución de la inversión, el Observatorio Fiscal tomó como referencia la Formación Bruta de Capital (FBK) como porcentaje del PIB desde 1990. Esta medida es la más cercana al concepto de tasa de inversión utilizado en el MFMP y permite realizar comparaciones internacionales. En 2025, Colombia registró una tasa de inversión de 17% del PIB, uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas y por debajo del promedio de 18,6% observado desde 1990. El contraste con 2015 es aún mayor. En ese año, la FBK representaba 23,8% del PIB. En una década, la participación cayó 6,8 puntos porcentuales. El MFMP plantea que la tendencia se revierta y que la inversión llegue a 23,4% del PIB en 2035. En otras palabras, Colombia tendría que recuperar prácticamente todo lo perdido en la década anterior, pero en un periodo de diez años. Para el obervatorio, la dificultad no está únicamente en alcanzar una determinada proporción del PIB. El comportamiento de la inversión en términos reales también muestra un deterioro. Entre 2015 y 2025, el PIB real colombiano aumentó 27%, mientras que la FBK real se redujo 9,1%. Según el informe, esto significa que la caída de la inversión como proporción del PIB no se explica simplemente porque la economía haya crecido más rápido que la inversión. En Colombia también se produjo una contracción efectiva del volumen de recursos destinados a formar capital.

¿Colombia ya ha logrado una recuperación de ese tamaño?

El informe da cuenta que la historia colombiana muestra que sí se han presentado aumentos de la Formación Bruta de Capital iguales o incluso superiores a los 6,4 puntos porcentuales que ahora contempla el MFMP. Sin embargo, el contexto en el que ocurrieron esas recuperaciones es muy diferente al actual. Los principales episodios se concentraron entre las ventanas de diez años comprendidas entre 1999-2009 y 2005-2015. En esos periodos Colombia atravesó una recuperación posterior a la crisis de finales de los años noventa, tuvo mejores condiciones de seguridad y registró un fuerte incremento de la inversión extranjera directa. En esas ventanas, la inversión aumentó en promedio 8,4 puntos porcentuales del PIB, mientras el PIB real creció 55,1%. Por eso, el Observatorio Fiscal advierte que la magnitud del aumento previsto por el Gobierno no puede analizarse únicamente desde el número de puntos porcentuales que hay que recuperar. También importa el punto de partida. El análisis precisa que Colombia no está intentando acelerar la inversión desde un nivel estable. Está tratando de revertir una década en la que la inversión real disminuyó. También el observatorio explica que una economía puede reducir la participación de la inversión en el PIB porque el producto crece mucho más rápido que la inversión. En ese escenario, aunque la inversión pierda peso relativo, el país continúa aumentando su stock de capital. Otro escenario es que la inversión también caiga en términos reales. Eso es lo que ocurrió en Colombia. Por tanto, regresar a una tasa de inversión cercana a 23% del PIB no implicaría simplemente recuperar una participación perdida. El país tendría que revertir una reducción efectiva de la inversión pública y privada y conseguir que esta crezca durante varios años a un ritmo considerablemente superior al de la economía. Conozca más: Las 10 acciones que estarán bajo la lupa de inversionistas en el tercer trimestre del año

Colombia tiene un problema diferente al de Brasil, Ecuador y Perú

Entre los países latinoamericanos analizados, Colombia fue el único en el que la pérdida de participación de la inversión estuvo acompañada de una contracción real de la Formación Bruta de Capital. Brasil, Ecuador y Perú también redujeron su tasa de inversión, pero por una razón diferente, sus economías crecieron más rápido que la FBK. La inversión real no sufrió la misma contracción registrada en Colombia. La diferencia es importante porque revela que Colombia no enfrenta únicamente un rezago relativo de la inversión frente al tamaño de su economía. También debe recuperar una parte del capital que dejó de acumular durante la última década.

El auge de materias primas explica algunos de los grandes saltos

El análisis histórico regional también muestra que los mayores aumentos de inversión no necesariamente se produjeron como consecuencia exclusiva de políticas internas. Cinco de los nueve episodios de mayor expansión de la FBK identificados para Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú alcanzaron sus máximos entre las ventanas de 2000-2010 y 2003-2013. Estos periodos coincidieron con el auge de los precios de las materias primas, que favoreció las economías latinoamericanas y generó condiciones externas particularmente favorables para la inversión. Esto plantea una dificultad adicional para las proyecciones del MFMP, Colombia no tiene garantizado que durante los próximos diez años vaya a contar con un entorno externo comparable. Por eso, parte importante de los episodios históricos de aceleración de la inversión en América Latina no puede trasladarse automáticamente al escenario actual.

La inversión pública también enfrenta problemas de ejecución

El Observatorio Fiscal señala que actualmente existen dificultades para materializar recursos de inversión en infraestructura que ya fueron apropiados en el Presupuesto General de la Nación. La ejecución presupuestal es, por tanto, otro de los obstáculos. Tener recursos asignados no garantiza que estos terminen convertidos en carreteras, sistemas de transporte, infraestructura energética, hospitales, colegios u otros activos productivos. A esto se suma un menor dinamismo de la inversión privada, mayores niveles de incertidumbre internacional y restricciones fiscales que limitan el margen del Estado para impulsar el gasto de capital. En ese contexto, recuperar 6,4 puntos porcentuales del PIB en inversión exige mucho más que aumentar apropiaciones presupuestales. La recuperación de la inversión es especialmente importante porque el escenario fiscal del Gobierno está construido sobre determinados supuestos de crecimiento económico. Si la inversión no aumenta como está previsto, también podrían verse afectadas las proyecciones de crecimiento, recaudo tributario y deuda pública. Esto tiene una relación directa con la regla fiscal. Una economía con mayor capacidad productiva puede generar más crecimiento y, eventualmente, mayores ingresos fiscales. Pero si la inversión no se recupera, el crecimiento potencial puede ser menor al previsto y las cuentas fiscales enfrentarían mayores presiones. Por eso, el Observatorio Fiscal considera fundamental evaluar la viabilidad de los supuestos del MFMP y no limitarse a revisar si las cuentas son matemáticamente consistentes. La sostenibilidad fiscal depende también de que los supuestos de inversión, crecimiento y recaudo tengan respaldo en la evidencia histórica y en las condiciones económicas actuales. En contexto: Inversión extranjera directa cayó 33% con Petro: un reto clave para De la Espriella

Colombia está creciendo más por consumo que por inversión

El comportamiento de la última década plantea además una pregunta de fondo sobre el modelo de crecimiento colombiano. Mientras el PIB real aumentó 27% entre 2015 y 2025, la inversión real cayó 9,1%. Es decir, el país consiguió crecer mientras reducía el volumen de recursos destinados a ampliar y renovar su capacidad productiva. El Observatorio Fiscal señala que buena parte de ese crecimiento ha estado impulsado principalmente por el consumo de los hogares y no por la acumulación de capital productivo. El riesgo es que este patrón termine limitando la capacidad de crecimiento de largo plazo. Una economía que consume más mientras invierte menos puede mantener cierta expansión durante un periodo, pero enfrenta dificultades para aumentar su productividad y ampliar de manera sostenible su capacidad de producción. La pregunta que queda abierta es qué consecuencias tendrá esta dinámica sobre la productividad, la generación de empleo de calidad y la competitividad de Colombia. La conclusión del Observatorio Fiscal es que alcanzar nuevamente una tasa de inversión cercana a 23% del PIB no es imposible, pero sí representa un escenario excepcional. Colombia enfrenta hoy un escenario diferente: menor dinamismo de la inversión privada, incertidumbre internacional, restricciones fiscales, dificultades para ejecutar recursos de infraestructura y una década de contracción real de la inversión. Por eso, el desafío para el próximo Gobierno será crear las condiciones para cambiar el patrón de crecimiento y llevar a la economía hacia una mayor inversión productiva.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas