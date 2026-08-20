Colombia lleva una década perdiendo inversión, cayó de 23,8% a 17% del PIB

Colombia enfrenta el desafío de recuperar la inversión que perdió durante la última década. El país pasó de destinar el equivalente a 23,8% del Producto Interno Bruto (PIB) a inversión en 2015 a apenas 17% en 2025.
El problema es que el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 plantea prácticamente revertir esa caída en los próximos diez años. La proyección oficial contempla que la tasa de inversión llegue a 23,4% del PIB en 2035, es decir, un aumento cercano a 6,4 puntos porcentuales.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana analizó qué tan realista es ese supuesto y encontró que se trata de un escenario posible, pero excepcional, si se compara con la experiencia histórica de Colombia y de otros países latinoamericanos.
Para el observatorio, la discusión es relevante porque la inversión es uno de los principales motores de la capacidad productiva de una economía. De ella dependen, en buena medida, la ampliación de la infraestructura, la incorporación de maquinaria y tecnología y la capacidad de producir más bienes y servicios en el futuro.
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