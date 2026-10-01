MinComercio dice que “hay voluntad política de ambas partes” para que EE. UU. reduzca aranceles a Colombia

La próxima semana será decisiva para Colombia en su intento por reducir el arancel adicional que Estados Unidos aplica a parte de sus productos. El Gobierno nacional confirmó que entre lunes, martes y miércoles se instalará una mesa técnica con delegados de ambos países para revisar cuatro puntos que Washington considera críticos dentro de la negociación comercial. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, aseguró este miércoles que las conversaciones avanzan y que existe voluntad política de ambas partes para llegar a un acuerdo. “Vamos bien, estamos avanzando con ellos en el framework, estamos avanzando con ellos en todo lo que tiene que ver con la negociación. Hay voluntad política de ambas partes y la próxima semana será definitiva. Habrá una mesa con técnicos de ambos gobiernos y estaremos revisando los puntos críticos, que son cuatro”, señaló el ministro a periodistas en Bogotá. Gómez Amín explicó que no participará personalmente en las reuniones. Tampoco estará el embajador de Colombia en Estados Unidos. En su lugar, el Gobierno enviará al equipo de negociadores que viene trabajando en la agenda con Washington. Le puede interesar: Arancel de EE. UU. afectaría 3 de cada 10 dólares que Colombia exporta a ese mercado “No, voy a estar allá, voy a mandar a los negociadores, el embajador tampoco estará. Ellos se sentarán lunes, martes y miércoles, punto por punto. Ya tenemos todos los compromisos de ellos, que son los puntos críticos, y vamos a revisarlos”, sostuvo. La expectativa del Gobierno es que esta fase permita avanzar hacia un nuevo marco de entendimiento comercial y, eventualmente, hacia una reducción del gravamen que actualmente enfrentan determinados productos colombianos que ingresan al mercado estadounidense.

El arancel del 12,5 % y la apuesta del Gobierno

Desde el 24 de julio de 2026, Estados Unidos aplica un arancel adicional de 12,5 % a determinadas importaciones procedentes de Colombia, dentro de una medida que alcanzó a varias economías y que Washington relacionó con los esfuerzos para impedir el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso. El gravamen no afecta de la misma manera a toda la canasta exportadora colombiana, pues existen productos y categorías excluidas de la medida. Sin embargo, se convirtió en uno de los principales asuntos de la agenda comercial entre Bogotá y Washington. En agosto, el Gobierno colombiano ya había iniciado gestiones para buscar un alivio temporal a los aranceles. El presidente Abelardo De La Espriella pidió entonces a Estados Unidos suspender temporalmente los gravámenes y encargó al ministro Gómez Amín adelantar las conversaciones en Washington. Ahora, la negociación entra en una etapa técnica que el propio ministro calificó como definitiva. Lea más: Exportadores deberán asumir hasta US$80 millones por nuevo arancel de EE. UU. “Lo más importante es fortalecer la relación con Estados Unidos en lo comercial y en lo militar. Estaremos trabajando con ellos para que ese acuerdo se firme pronto”, afirmó Gómez Amín. El jefe de la cartera también insistió en que la negociación debe entenderse como un proceso de reciprocidad entre los dos países. “Esto es un tema recíproco. Ellos ayudan a Colombia en muchos temas y nosotros ayudamos a Estados Unidos en otros”, manifestó. La mesa de la próxima semana revisará los cuatro puntos que Estados Unidos ha planteado como críticos, aunque el Gobierno colombiano no ha revelado públicamente el contenido específico de cada uno. Por ahora, la administración asegura que ya conoce los compromisos que deberá revisar y que el equipo negociador llegará a las reuniones con una posición definida.

El decreto sobre trabajo forzoso entra en la negociación

Uno de los movimientos más recientes de Colombia fue la expedición del Decreto 1444 de 2026, firmado el 28 de septiembre, mediante el cual se prohibió el ingreso al territorio nacional de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio. La norma también establece mecanismos para controlar este tipo de bienes dentro de las operaciones de comercio exterior. El decreto contempla que la prohibición se extienda a distintas etapas de las cadenas de suministro, entre ellas la extracción, cultivo, cosecha, manufactura, ensamble, procesamiento y acabado. La medida fue adoptada en medio de la negociación con Estados Unidos, después de que Washington cuestionara las acciones de Colombia frente al ingreso de productos fabricados bajo condiciones de trabajo forzoso. Para el Gobierno, el decreto representa una señal de que Colombia está adoptando medidas compatibles con la posición estadounidense frente a esta práctica. Conozca también: Estos son los productos que más sentirán el arancel de 12,5% de Trump para Colombia “Es un decreto de trabajo forzoso que lo que evita es que Colombia comercialice productos con países que aplican estas prácticas. Nosotros las rechazamos como Estados Unidos y por eso el decreto salió”, explicó Gómez Amín. Sin embargo, la expedición de la norma no elimina automáticamente el arancel del 12,5 % ni significa que los exportadores colombianos dejen de pagarlo de inmediato. Su importancia está en que forma parte de los compromisos y medidas que Colombia está poniendo sobre la mesa para responder a las preocupaciones planteadas por Washington. De hecho, el propio Decreto 1444 establece que la prohibición busca impedir que ingresen al mercado nacional bienes asociados con graves vulneraciones de derechos humanos y señala la necesidad de adoptar medidas frente al trabajo forzoso.

Una semana decisiva para los exportadores colombianos

La negociación llega así a una semana que puede marcar el rumbo de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos en los próximos meses. Para los exportadores, una reducción del arancel significaría aliviar el costo de entrada de los productos colombianos al mercado estadounidense y mejorar las condiciones de acceso frente a otros países que enfrentan tarifas diferentes. El Gobierno, por su parte, busca que la discusión no se limite al gravamen, sino que permita fortalecer la relación bilateral en materia comercial y de seguridad. “Hay voluntad política de ambas partes”, reiteró Gómez Amín. Puede leer: Tras presión de EE. UU., MinComercio busca endurecer controles para prevenir el trabajo forzoso La mesa técnica tendrá tres jornadas de trabajo para revisar, punto por punto, los compromisos que ambos gobiernos consideran necesarios. El resultado de esas conversaciones será determinante para establecer si Colombia logra avanzar hacia un alivio arancelario y bajo qué condiciones. Por ahora, el Gobierno no ha anunciado una reducción concreta ni un acuerdo definitivo. Lo que sí está confirmado es que lunes, martes y miércoles serán los días en los que los equipos técnicos de Colombia y Estados Unidos intentarán destrabar los cuatro puntos críticos de la negociación. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: